'Túmulo dos Vagalumes', clássico do Studio Ghibli, volta aos cinemas

"Túmulo dos Vagalumes", um clássico do Studio Ghibli, retorna aos cinemas em sessões especiais da rede Cinemark a partir de 20 de agosto. Os fãs já podem adquirir os ingressos da pré-venda, com preços a partir de R$ 34 (inteira).

Segundo a Cinemark, quem reservar os tickets com antecedência garante um photocard colecionável com uma arte oficial do filme.

A trama deve permanecer em cartaz no Brasil por uma semana, até dia 26 de agosto.

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Sobre Túmulo dos Vagalumes

Lançado originalmente em 1988, "Túmulo dos Vagalumes" foi escrito e dirigido por Isao Takahata e narra a história dos irmãos Seita e Setsuko nos meses finais da Segunda Guerra Mundial.

Depois de perderem a mãe em um bombardeio e com o pai convocado para a guerra, os dois enfrentam a fome, o abandono e as consequências devastadoras do conflito em uma difícil luta pela sobrevivência.

O longa é inspirado em um conto semi-autobiográfico do escritor japonês Akiyuki Nosaka e apresenta os impactos da guerra sobre a população civil, especialmente sobre as crianças.

Considerado uma das produções mais marcantes da animação japonesa, "Túmulo dos Vagalumes" tornou-se um clássico do Studio Ghibli e é frequentemente apontado como uma das obras mais emocionantes do cinema de animação.