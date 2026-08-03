Novo ‘Homem-Aranha’ bate recorde e se torna 2ª maior estreia da história do cinema

O mais recente longa da franquia do herói arrecadou mundialmente US$ 927 milhões.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 10:34 (Atualizado às 10:50)
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Legenda: Novo filme da franquia estreou no Brasil e em outros territórios entre os dias 29 e 30 de julho.
Foto: Divulgação.

“Homem-Aranha: Um Novo Dia”, novo filme do universo do personagem protagonizado por Tom Holland, se tornou a segunda maior bilheteria mundial em um fim de semana de estreia na história do cinema.

No total, o longa arrecadou US$ 927 milhões globalmente entre 31 de julho e 2 de agosto. Em reais, o valor chega a mais de R$ 4,7 bilhões.

Com a cifra, a produção chegou perto da estreia de “Vingadores: Ultimato”, que foi de US$ 1,2 bilhão.

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A estreia do novo “Homem Aranha” bateu, com folga, os US$ 640 milhões que “Vingadores: Guerra Infinita” havia arrecadado na própria estreia. 

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” também bateu recorde de bilheteria nos Estados Unidos, somando US$ 355 milhões no período. A bilheteria internacional foi de US$ 572 milhões, arrecadada em 66 territórios. 

A maior cifra globalmente foi da China, onde o longa somou US$ 121 milhões. No Brasil, o filme arrecadou US$ 23,8 milhões entre a estreia e o domingo (2).

Já no primeiro dia em cartaz no País, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” superou a marca de 1 milhão de pessoas de público. O filme se tornou a segunda maior abertura em território brasileiro e a maior estreia de 2026.

Veja trailer

Qual a história do novo filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

O novo filme do Homem-Aranha será ambientado quatro anos após o que ocorreu em "Sem Volta Para Casa". Ao final da última produção, Peter Parker precisou apagar a memória daqueles que o conheciam, como MJ, interpretada por Zendaya, e Ned (Jacob Batalon). 

No entanto, Peter voltar a enfrentar novos desafios quando uma onda de crimes começam a ocorrer em Nova York. Ele vai acabar se aliando ao Justiceiro Frank Castle e ao Hulk, Bruce Banner.

A atriz Sadie Sink, que ficou conhecida por participar de "Stranger Things", foi confirmada no filme um dia antes da estreia. 

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