Virginia e Zé Felipe atualizam estado de saúde de filhas após cirurgias

Maria Alice e Maria Flor passaram por procedimentos neste domingo (2).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 16:18
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Legenda: Virgínia, Poliana, Maria Alice e Maria Flor usam roupas iguais
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe usaram as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde das filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3 anos, submetidas a cirurgias na manhã deste domingo (2).

As crianças passaram por intervenção cirúrgica para a retirada das amígdalas e da adenoide, tecidos encontrados nos canais bucais e nasais. São cirurgias consideradas comuns de serem realizadas na infância.

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"Hoje, as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso. Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem), vou ficar off das redes até a alta médica delas", escreveu a influenciadora nos stories do Instagram.

"Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo. Beijos, amo vocês e até logo, se Deus quiser", completou Virgínia.

Zé Felipe reposta publicação 

O cantor foi marcado na postagem e republicou os stories. Embora a cirurgia seja considerada comum, a recuperação é considerada delicada e exige acompanhamento. Otorrinolaringologistas são os profissionais que fazem o procedimento.

Virgínia e Zé Felipe são pais também de José Leonardo, de 1 ano. Os dois foram casados por quatro anos, e se separaram em 2025.

Atualmente, a influenciadora namora o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior. O cantor chegou a namorar com a também cantora Ana Castela, mas atualmente está solteiro.

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