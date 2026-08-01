Nivea Stelmann confirma fim de casamento e diz que marido deixou casa 'na velocidade da luz'

Juntos há 14 anos, os dois teriam terminado após desentendimento em casa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 09:15
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Legenda: Nivea Stelmann e ex-marido começaram a namorar publicamente em 2012.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A atriz Nivea Stelmann confirmou publicamente, na última sexta-feira (31), o fim do casamento com o empresário Marcus Rocha. Os dois estavam juntos oficialmente há mais de 14 anos.

"Tô separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita. Aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que tô contando aqui, claramente", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante, explicando que ele teria saído de casa na "velocidade da luz".

Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram logo em seguida, em 2013. Já em 2014, nasceu a primeira filha do casal.

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Na declaração, Nivea explicou que a separação teria ocorrido de forma repentina, pegando a família de surpresa. Segundo ela, a filha também tem tentado entender a mudança no relacionamento entre os pais. 

Marido deixou casa onde moravam juntos

O fim da relação já trouxe, inclusive, mudanças para a rotina familiar. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, onde trabalham juntos em uma empresa de câmbio, os dois já estariam vivendo em casas separadas.

"Quer dizer, agora, na verdade, ele já saiu de casa, já comprou uma casa para ele, mas foi assim, uma velocidade da luz, meu querido. Até eu estou em choque até agora", confirmou a atriz, dizendo também que o ex-marido sempre foi um bom companheiro.

Os problemas, relatou ela no mesmo podcast, teriam escalado após um desentendimento no último dia 23 de abril.

"Por causa de uma briga pontual, por causa desse ponto que eu te falei que eu acho que o homem tem que se posicionar. Ele não se posicionou da maneira que eu queria. Eu passei a não dormir mais com ele. Achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa", contou.

Quem é Marcus Rocha?

Discreto nas redes sociais, o empresário Marcus Rocha mantém um perfil fechado no Instagram. Conteúdos de ciclismo e associados a uma assessoria de intercâmbio então entre os principais assuntos compartilhados por ele.

Em maio, mês de comemoração do Dia da Mulher, ele havia compartilhado uma homenagem a algumas mulheres, incluindo a agora ex-esposa, Nivea Stelmann.

Apesar da repercussão pública do fim da união, Marcus ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. 

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