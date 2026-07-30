Lito Sousa retorna ao trabalho após diagnóstico de câncer e recebe homenagem de famosos

Influenciador estava internado desde o dia 20 de julho, diagnosticado com inflamação no sistema nervoso central (SNC) e câncer de próstata.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 12:16
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Legenda: Lito Sousa compartilhou diagnóstico com seus mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O mecânico de aviões e influenciador Lito Sousa, do canal "Aviões em Música", recebeu uma homenagem de familiares e amigos após receber alta e retornar ao trabalho.

Lito estava internado desde o dia 20 de julho, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, diagnosticado com inflamação no sistema nervoso central (SNC) e câncer de próstata.

O vídeo incluia mensagens de carinho enviadas por artistas, atletas e influenciadores, celebrando a recuperação de Lito. "Todo mundo está muito feliz por ter você aqui de volta", dizia um dos comentários.

Famosos como o apresentador Celso Portiolli, o comediante Renato Albani, o radialista Marco Chiesa e o cantor Gustavo Mioto participaram da homenagem.

Portiolli destacou a torcida e as orações dedicadas a Lito. "Você vai passar voando por cima de tudo isso", disse. Já o cantor Gustavo Mioto ressaltou a força do amigo no momento de adversidade."Agora, mais do que nunca, a gente tem certeza que turbulência não derruba avião", afirmou.

Assista ao vídeo

Emocionado, Lito agradeceu a surpresa e o apoio recebido durante o tratamento. Ele ainda celebrou a melhora do estado de saúde.

"Muito impressionante. A gente não sabe a quantidade de gente que gosta da gente, porque nem todo mundo compartilha. Num momento desse, a gente vê as pessoas falando e é emocionante. Agora depende só de mim. Dedicação total para recuperar os movimentos. Todo dia vou me dedicar para conseguir sair dessa o mais rápido possível", declarou o influenciador.

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O que aconteceu?

De acordo com boletim médico divulgado na última semana, Lito sentiu dormência no braço esquerdo e teve perda de movimentos finos.

O comunicado informa que o mecânico passou pelo tratamento e apresentou melhora dos sintomas neurológicos. 

Ainda conforme o boletim, o diagnóstico prévio de câncer de próstata em estágio inicial também segue em acompanhamento.

Câncer foi descoberto durante exame de rotina 

Em julho, Lito Sousa revelou que foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele contou aos seguidores que descobriu a doença ao fazer exames de rotina e precisará passar por uma cirurgia.

Segundo ele, o tumor é um adenocarcinoma na próstata classificado como de agressividade "intermediária".

A cirurgia faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de complicações, conforme o influencer.

Além do câncer de próstata, o especialista em aviação afirmou ter descoberto um tumor benigno no reto — parte final do intestino grosso.

"Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente", afirmou.

Influencer decidiu dividir diagnóstico com seguidores

Após meses lidando com as dificuldades físicas e emocionais do diagnóstico, Lito Sousa resolveu compartilhar com os seguidores pelo que estava passando na vida pessoal.

"Essa família que a gente construiu aqui na internet não é só de pousos perfeitos. É de vida real, com toda a turbulência que ela trouxer. Estou em manutenção, não em queda".
Lito Sousa
influenciador

Quem é Lito Sousa

Lito Sousa acumula mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo canal Aviões e Músicas, no qual explica o funcionamento de aeronaves e temas ligados à aviação.

Antes de se tornar influenciador, trabalhou por mais de três décadas como mecânico de aeronaves, com passagens por empresas como Varig e United Airlines.

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