BTS anuncia que não participará do Grammy; entenda motivo

O grupo de K-pop BTS anunciou, nesta quarta-feira (29), que não participará do Grammy. O comunicado foi publicado por meio das redes sociais de alguns integrantes do grupo.

“Decidimos não inscrever nosso trabalho no Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada pelo que ela é, em si, em vez de ser dividida por região ou idioma”, escreveu Jin, em um stories no Instagram.

Ainda no texto, o artista agradeceu o apoio dos fãs: “Agradecemos sempre ao ARMY e a todos que estão conosco”.

A manifestação recebeu o apoio dos fãs, que criticaram a criação de uma categoria específica para o estilo musical do grupo.

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“Início do ano o Grammy criou a categoria ‘melhor performance de música pop asiática’ justamente pra segregar o BTS já que eles levariam tudo a rodo com Arirang (álbum do grupo). Agora eles decidiram nem participar da premiação, mandaram muito”, escreveu um internauta, no X.

QUANDO ACONTECE O GRAMMY

A 69ª edição do Grammy está prevista para acontecer no dia 7 de fevereiro de 2027. O anuncio dos indicados deve ser feito ainda este ano, no dia 16 de novembro deste ano.

O período de elegibilidade é de 31 de agosto de 2025 até 28 de agosto de 2026.