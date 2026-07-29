BTS anuncia que não participará do Grammy; entenda motivo

A manifestação recebeu o apoio dos fãs.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 13:50 (Atualizado às 13:54)
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Legenda: No ínicio do ano, foi anunciada a criação de uma categoria específica para o estilo musical do grupo.
Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

O grupo de K-pop BTS anunciou, nesta quarta-feira (29), que não participará do Grammy. O comunicado foi publicado por meio das redes sociais de alguns integrantes do grupo.

Decidimos não inscrever nosso trabalho no Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada pelo que ela é, em si, em vez de ser dividida por região ou idioma”, escreveu Jin, em um stories no Instagram.

Ainda no texto, o artista agradeceu o apoio dos fãs: “Agradecemos sempre ao ARMY e a todos que estão conosco”.

A manifestação recebeu o apoio dos fãs, que criticaram a criação de uma categoria específica para o estilo musical do grupo.

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“Início do ano o Grammy criou a categoria ‘melhor performance de música pop asiática’ justamente pra segregar o BTS já que eles levariam tudo a rodo com Arirang (álbum do grupo). Agora eles decidiram nem participar da premiação, mandaram muito”, escreveu um internauta, no X.

QUANDO ACONTECE O GRAMMY

A 69ª edição do Grammy está prevista para acontecer no dia 7 de fevereiro de 2027. O anuncio dos indicados deve ser feito ainda este ano, no dia 16 de novembro deste ano.

O período de elegibilidade é de 31 de agosto de 2025 até 28 de agosto de 2026.

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