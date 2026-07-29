Madonna nota festa cearense e compartilha vídeo de público dançando no Centro de Fortaleza

Registro de edição da festa Voyage na Estação das Artes foi republicado pela artista no TikTok.

Escrito por João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 17:51 (Atualizado às 17:52)
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Legenda: Registro do público na festa Voyage ao som da música "Danceteria", lançada por Madonna, foi republicado pela artista no TikTok.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

A cantora Madonna republicou no TikTok um vídeo da festa cearense Voyage realizada na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. As imagens mostram o público no equipamento cultural cantando e dançando ao som de “Danceteria”, uma das músicas do novo álbum da artista, “Confessions II”.

"A Madonna notou a gente! Agora ela vem!", brincou o perfil da Voyage, festa comandada pelos DJs Maarji e Estácio Facó, em publicação no Instagram nesta quarta (29). O registro é do evento de 7 anos da festa, em 11 de julho, mas repercutiu no TikTok nesta semana.

A Voyage é focada em músicas dos anos 1980, mas mescla com faixas dançantes de outras épocas. O vídeo foi originalmente postado no Instagram da festa e, como explica Maarji ao Diário do Nordeste, já havia repercutido fortemente na rede social.

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“Eu pensava que, talvez, pudesse chegar nela, porque já tinha chegado em amigos pessoais dela, como o estilista Stefano Gabbana”, avança. O designer de moda italiano, que assina figurinos do novo trabalho da artista, comentou corações na publicação.

Para tentar alcançar Madonna, o registro foi postado no perfil do TikTok do Bar Cultural Lions. “Nosso amigo Adrian (Brasil) postou e ele me mandou uma mensagem hoje (dizendo) que ela tinha repostado. Fiquei super feliz, porque pra mim ela é um ícone e tem tudo a ver com a festa. Estou sem acreditar até agora”, celebra Maarji.

@barculturallions Voyage na Estação das Artes Fortaleza/CE - Brasil @madonna #madonna #confessions2 #danceteria ♬ som original - Lions

Na publicação do Instagram em que a festa comemora o repost, os seguidores brincaram com a “confirmação” de um show da artista na capital cearense. “Mulher, cuida, vem pra Fortaleza. A Praia de Iracema te espera”, convidou um. “Vem fazer um pocket show da Estação das Artes”, brincou outro. 

“A gente sempre tem esse bom humor na nossa festa e, como a Madonna é presença confirmada em todos os nossos sets, (foi) por isso o comentário ‘agora ela vem’. As pessoas se sentiram mais próximas. Alguém comentou ‘agora estou a apenas uma pessoa de distância da Madonna’”, destaca Maarji.

Apesar da abordagem bem-humorada e de brincadeira, Madonna tem, de fato, relação próxima com o Brasil,  tendo inclusive recentemente homenageado o país no show de encerramento da Copa do Mundo.

Em uma eventual visita de Madonna a Fortaleza, para onde os DJs da Voyage levariam a rainha do pop? “Com certeza eu e o Estácio levaríamos ela para dar um pulo ali na Ponte Velha, para ver o pôr-do-sol, curtir o mar. Seria para o coração da cidade, com certeza”, se diverte a DJ.

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