Madonna nota festa cearense e compartilha vídeo de público dançando no Centro de Fortaleza

A cantora Madonna republicou no TikTok um vídeo da festa cearense Voyage realizada na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. As imagens mostram o público no equipamento cultural cantando e dançando ao som de “Danceteria”, uma das músicas do novo álbum da artista, “Confessions II”.

"A Madonna notou a gente! Agora ela vem!", brincou o perfil da Voyage, festa comandada pelos DJs Maarji e Estácio Facó, em publicação no Instagram nesta quarta (29). O registro é do evento de 7 anos da festa, em 11 de julho, mas repercutiu no TikTok nesta semana.

A Voyage é focada em músicas dos anos 1980, mas mescla com faixas dançantes de outras épocas. O vídeo foi originalmente postado no Instagram da festa e, como explica Maarji ao Diário do Nordeste, já havia repercutido fortemente na rede social.

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“Eu pensava que, talvez, pudesse chegar nela, porque já tinha chegado em amigos pessoais dela, como o estilista Stefano Gabbana”, avança. O designer de moda italiano, que assina figurinos do novo trabalho da artista, comentou corações na publicação.

Para tentar alcançar Madonna, o registro foi postado no perfil do TikTok do Bar Cultural Lions. “Nosso amigo Adrian (Brasil) postou e ele me mandou uma mensagem hoje (dizendo) que ela tinha repostado. Fiquei super feliz, porque pra mim ela é um ícone e tem tudo a ver com a festa. Estou sem acreditar até agora”, celebra Maarji.

Na publicação do Instagram em que a festa comemora o repost, os seguidores brincaram com a “confirmação” de um show da artista na capital cearense. “Mulher, cuida, vem pra Fortaleza. A Praia de Iracema te espera”, convidou um. “Vem fazer um pocket show da Estação das Artes”, brincou outro.

“A gente sempre tem esse bom humor na nossa festa e, como a Madonna é presença confirmada em todos os nossos sets, (foi) por isso o comentário ‘agora ela vem’. As pessoas se sentiram mais próximas. Alguém comentou ‘agora estou a apenas uma pessoa de distância da Madonna’”, destaca Maarji.

Apesar da abordagem bem-humorada e de brincadeira, Madonna tem, de fato, relação próxima com o Brasil, tendo inclusive recentemente homenageado o país no show de encerramento da Copa do Mundo.

Em uma eventual visita de Madonna a Fortaleza, para onde os DJs da Voyage levariam a rainha do pop? “Com certeza eu e o Estácio levaríamos ela para dar um pulo ali na Ponte Velha, para ver o pôr-do-sol, curtir o mar. Seria para o coração da cidade, com certeza”, se diverte a DJ.