Madonna abre show do intervalo da final da Copa do Mundo com Ronaldo e Ronaldinho; veja imagens

Shakira, Justin Bieber e BTS também se apresentaram no evento da Fifa

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 17:33
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Legenda: Show do Intervalo da Copa do Mundo 2026 tem Madonna com participação de Ronaldo e Ronaldinho.
Foto: Foto por FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Madonna abriu o primeiro show do intervalo realizado numa final de Copa do Mundo da Fifa. A partida entre Espanha e Argentina, realizada neste domingo (19) no Estádio de Nova Jersey, teve também as apresentações de Shakira, BTS, Justin Bieber, além de homenagem ao Rei Pelé.

VEJA IMAGENS:

Shakira durante show do intervalo na final da Copa do Mundo.
Legenda: Shakira durante show do intervalo na final da Copa do Mundo.
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Justin Bieber durante apresentação na final da Copa do Mundo.
Legenda: Justin Bieber durante apresentação na final da Copa do Mundo.
Foto: FRANCK FIFE / AFP

Grupo BTS durante apresentação na Copa do Mundo.
Legenda: Grupo BTS durante apresentação na Copa do Mundo.
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Início do show do intervalo na Copa do Mundo 2026.
Legenda: Início do show do intervalo na Copa do Mundo 2026.
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Show do intervalo na Copa do Mundo 2026.
Legenda: Show do intervalo na Copa do Mundo 2026.
Foto: PAUL ELLIS / AFP

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