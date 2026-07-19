Madonna abre show do intervalo da final da Copa do Mundo com Ronaldo e Ronaldinho; veja imagens

Madonna abriu o primeiro show do intervalo realizado numa final de Copa do Mundo da Fifa. A partida entre Espanha e Argentina, realizada neste domingo (19) no Estádio de Nova Jersey, teve também as apresentações de Shakira, BTS, Justin Bieber, além de homenagem ao Rei Pelé.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Shakira durante show do intervalo na final da Copa do Mundo. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Legenda: Justin Bieber durante apresentação na final da Copa do Mundo. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Legenda: Grupo BTS durante apresentação na Copa do Mundo. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Legenda: Início do show do intervalo na Copa do Mundo 2026. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP