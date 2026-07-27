Fred Bruno anuncia que será pai pela 2ª vez: 'Minha melhor versão como pessoa'

Apresentador revelou que a mãe da criança, Indi Lunar, quer uma gestação reservada.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 11:07 (Atualizado às 11:26)
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Legenda: Fred Bruno já é pai de Cris, de 5 anos, conhecido como Gudugo nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

O apresentador Fred Bruno anunciou que será pai pela segunda vez. Em vídeo emocionado, o pai do pequeno Cris revelou que ele e a mãe da criança estavam aguardando o momento adequado para contar a notícia, assim como celebraram a chegada da criança com amigos e familiares. "Vou ter o meu segundo neném", disse sorrindo. 

O vídeo do anúncio foi publicado pelo também influenciador na madrugada desta segunda-feira (27), com imagens de um chá revelação organizado por ele e pela mãe da criança, a jornalista Indi Lunar

Na mesma gravação, Fred citou a importância do novo momento, além de falar sobre a felicidade em ser pai novamente e do cuidado com Indi, que não é uma figura pública. Apesar das fotos juntos, Fred não confirmou se os dois mantêm um relacionamento amoroso atualmente. 

Veja o anúncio:

"Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném", comentou aos seguidores. 

Fred pediu respeito pelo momento, justamente pelo fato de que Indi escolheu viver uma gestação longe dos holofotes. "A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela é uma pessoa bem reservada, não tem vida pública, e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", confirmou. 

O apresentador já teve um relacionamento público com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. Juntos, os dois são pais do pequeno Cris, de 5 anos.

Paixão pela paternidade

Além do anúncio, Fred explicou que uma das partes favoritas do atual momento tem sido imaginar o filho, Cris, fruto do relacionamento entre ele e a influenciadora Bianca Andrade, cuidando do bebê.

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"Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz", completou o apresentador.

Quem é Indi Lunar?

Indi é o apelido de Ingrid Lunar, de 30 anos. A jornalista é natural do Espírito Santo e possui um perfil mais discreto nas redes sociais, com apenas 30 mil seguidores. 

Na biografia, Indi conta que o espaço nas redes sociais é um local de memórias. "Fisicamente habitamos um espaço, mas, sentimentalmente somos habitados por memórias. O que a memória ama, fica eterno. Aqui, um espaço de memórias", explica no próprio perfil do Instagram.

A jornalista não compartilha onde trabalha atualmente, mas já foi chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES) por quatro anos. 

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