Fred desabafa sobre fim do relacionamento com Bianca Andrade: 'a fofoca acabou com meu casamento'

Fred Bruno desabafou sobre o fim do casamento com Bianca Andrade, nesta quarta-feira (4), no podcast Pod Delas. Pais de Cris, de 2 anos, ele revelou os motivos que findaram o relacionamento.

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'", disse Fred.

O ex-BBB também contou que o profissional pediu desculpas a ele pelo ocorrido. "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali", disparou.

O relacionamento de Bianca e Fred virou público em setembro de 2020. Na época do relacionamento, Bianca explicou que o casal vivia um "amor livre". "É um amor sem cobrança, submissão ou dependência emocional. Não tem a ver com ficar com outras pessoas, mas se estiver com vontade, tudo bem", disse.

Fruto do casal, Cris nasceu em setembro de 2021 e o casal se separou em abril de 2022.