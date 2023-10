Casamento de bilionário Henrique Dubugras, avaliado em R$ 10 milhões, fecha Fernando de Noronha

O brasileiro bilionário Henrique Dubugras, de 26 anos, fechou pontos turísticos da ilha de Fernando de Noronha por mais de 10 dias para realizar a cerimônia de casamento com a cientista da computação Laura Fiuza.

Marcado para o próximo sábado (7), o evento foi avaliado em mais de R$ 10 milhões e tem entre os possíveis convidados o fundador da Microsoft, Bill Gates. Além disso, a festa terá como atrações a banda Maroon 5 e o DJ Alok. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, cerca de 600 convidados serão recepcionados em pousadas luxuosas de Fernando de Noronha, que foram fechadas para hospedar a família e os amigos dos noivos. O casal também teria alugado um bar exclusivamente para receber os convidados e ainda fretado barcos para passeios.

Veja também

A aguardada presença de Bill Gates, amigo de Dubugras, ainda é incerta devido a um problema na pista do aeroporto da ilha, que está proibida de receber jatos. Enquanto isso, convidados estão chegando ao local de helicóptero e outros fretando voos de companhias aéreas.

Considerado o maior casamento já realizado na região, o evento possui um contrato de sigilo com funcionários do Forte de Noronha, onde a cerimônia deve ser realizada. A multa pela quebra da confidencialidade é milionária. Dubugras teria proibido o uso de celulares e drones na área na data da festa.

Quem é Henrique Dubugras

Henrique Dubugras é um dos fundadores da startup de cartões de crédito Brex, fundada em 2017. Ele tem uma fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões conforme a cotação atual). A empresa, sediada nos Estados Unidos, é considerada uma das gigantes do ramo. Em 2022, Dubugras entrou para a lista da Forbes de pessoas mais ricas do mundo com apenas 26 anos.

Ele divide o comando da empresa com o também brasileiro Pedro Franceschi, de 25 anos. Em janeiro deste ano, investidores avaliaram a Brex em US$ 12,3 bilhões.