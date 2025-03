Morre L. J. Smith, autora dos livros da saga 'The Vampire Diaries', aos 66 anos

A escritora L. J. Smith, conhecida pela saga de livros "The Vampire Diaries", faleceu aos 66 anos no início deste mês, conforme informou um comunicado publicado em seu site oficial, nessa terça-feira (25). A causa da morte foi atribuída a uma doença não revelada.

"Lisa era uma alma gentil e gentil, cujo brilhantismo, criatividade, resiliência e empatia iluminaram as vidas de sua família, amigos e fãs. Ela será lembrada por seu espírito imaginativo, seu papel pioneiro na ficção sobrenatural e sua generosidade, seu calor e seu coração, tanto dentro quanto fora das páginas", diz a nota.

Trajetória de L. J. Smith

Nascida na Califórnia, Lisa Jane Smith se apaixonou pela literatura ainda na infância. Formou-se em psicologia pela Universidade da Califórnia e, posteriormente, concluiu uma graduação em pedagogia na Universidade Estadual de São Francisco. Antes de se dedicar totalmente à escrita, foi professora de alunos do ensino fundamental por alguns anos.

A estreia na literatura ocorreu em 1987, com o livro "Night of the Solstice", uma fantasia infantil. O sucesso veio em 1991, com o lançamento do primeiro volume da saga "The Vampire Diaries", seguido por outros três livros em menos de dois anos.

A popularidade da série levou à adaptação televisiva pela emissora The CW, em 2009. O seriado, estrelado por Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder, conquistou uma base fiel de fãs ao contar a história dos dois irmãos vampiros que tentam esconder a natureza monstruosa deles, até que um se apaixona por uma humana.

Afastamento da saga TVD

Em 2009, Smith retomou a história dos irmãos Salvatore com o livro "The Return: Nightfall", seguido de mais dois volumes nos anos seguintes. No entanto, em 2011, a autora foi afastada da saga pela própria editora, que detinha os direitos da franquia e desejava seguir um rumo narrativo mais comercial.

Por discordar das mudanças impostas, Smith foi demitida, e outros escritores passaram a dar continuidade à série literária.

