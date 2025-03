Mãe da cearense Eva, do BBB 25, puxa mutirão em paredão e alerta torcida: 'O foco é Vinícius'

A cearense Eva Pacheco é uma das emparedadas desta semana do BBB 25 e a torcida, tanto de amigos e familiares como nas redes sociais, tem iniciado um movimento intenso, com o foco de fazê-la, mais uma vez, permanecer no jogo. A tarefa tem sido árdua e a mãe da bailarina, a jornalista Gerusa Pacheco, é uma das mais empenhadas.

"Estamos nessa reta final do programa, que acaba sendo meio imprevisível", apontou ela em entrevista ao Diário do Nordeste neste sábado (29), contando que o objetivo é eliminar Vinícius.

O baiano, assim como Eva e Delma, disputa a preferência do público, que define no domingo (30) quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Como já é de costume, a torcida aqui fora fica responsável por definir os alvos de cada mutirão e a de Eva, sem pestanejar, escolheu focar no baiano, assim como foi com a dupla dele, Aline.

Para Gerusa, a escolha foi algo bastante natural. "Nós já vínhamos observando esse embate com ele. O foco é o Vinícius. Ele era a dupla da Aline, que saiu essa semana e eles tinham uma intenção de tirar as meninas do jogo. Ela saiu, mas o Vinícius continuou com esse embate. Então, a gente achou que nesse momento o ideal é mesmo tirar ele. Os dois têm esse embate e ultimamente ele tem lidado com as meninas de uma forma que a gente considera bem desrespeitosa, falando coisas não muito agradáveis e pode ser que ele possa prejudicar em alguma dinâmica", revelou.

O pedido, ela faz questão de pontuar, é para que os que torcem pela Eva não dividam votos, já que Delma também é apontada como uma rival das participantes cearenses. A preocupação, então, seria a de que a sister possa ser eliminada caso o foco da torcida não esteja claro e efetivo.

Mutirões e apoio nas redes

Gerusa explica que muitos têm se disponibilizado a ajudar no objetivo. Familiares e amigos continuam com foco na votação, mas a estratégia dos mutirões e de apoio passa por muitos outros, inclusive uma equipe de marketing. "A gente tem tentado dividir as tarefas. Muita gente focada nas redes sociais, pessoal da equipe puxando as votações, outras pessoas articulando com os influenciadores. Tudo nesse objetivo de ajudar a Evinha e a Renata lá dentro", pontua, ressaltando que o foco tem que ser na votação e não nos resultados de enquetes.

O orgulho da filha faz até questão de ser ainda mais forte nesse momento. Preocupada por conta da Semana Turbo, a mãe da bailarina reforça, sem pensar duas vezes, que a participação dela no programa tem sido importante e tem recebido o apoio de diversos cearenses.

"Temos muito que se orgulhar das meninas lá. Elas estão indo bem, estão representando bem o Ceará e até por conta disso estão sofrendo alguns ataques xenofóbicos de alguns grupos na internet, alguns perfis, e a gente se sente mais ainda nessa obrigação, né? Temos que nos orgulhar do nosso estado, da nossa representatividade. A gente tem que se defender, não podemos aceitar nada disso, desse preconceito", complementa.

Agora, já mais próximo da final do reality show, ela ainda pontua que é preciso ficar de olho, já que se tudo der certo neste paredão, ainda existirá a possibilidade de outras berlindas no caminho até o tão sonhado prêmio. "Vamos ter que nos posicionar cada vez mais, ficarmos mais atentos, mobilizar bastante as torcidas. Vai ser tudo muito intenso", prevê.

A votação do paredão de Eva, Vinícius e Delma segue até o domingo (30), quando o resultado será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Gerusa está ansiosa, mas acredita na força da torcida e em como a participação da filha impactou positivamente tantos espectadores. "Vamos preparar o coração nesse final de programa e continuar ajudando as meninas daqui", finalizou.