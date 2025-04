Fraude no INSS: PF aponta indício de fraude e lavagem de dinheiro pela Contag

Em mais um desdobramento da Operação Sem Desconto, a Polícia Federal apontou indícios de lavagem de dinheiro pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) após descontos de R$ 2 bilhões de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O valor faz parte dos R$ 6,3 bilhões que foram cobrados entre 2019 e 20024 por outras dez unidades investigadas. A operação foi deflagrada no último dia 23.

A Contag se manifestou por meio de nota afirmando que sempre atuou com ética e em conformidade com as normas legais para manter os direitos do mais de 15 milhões de trabalhadores que são atendidos pela entidade.

“Reitera seu respeito às instituições democráticas e o compromisso com a legalidade em todas as suas ações”, e que se coloca à disposição para colaborar com as investigações em curso, “defendendo a total transparência do processo investigatório e apuração devida dos fatos”, complementa a nota.

SOBRE A INVESTIGAÇÃO

Na útlima quarta-feira (23) a Polícia Federal e a CGU deflagraram a “Operação Sem Desconto” com o objetivo de combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

As ações ocorreram no Distrito Federal e em 13 estados, incluindo o Ceará. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumpriram 211 mandados de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.

Seis servidores públicos foram afastados de suas funções, incluindo o presidente do INSS.

Segundo o governo federal, as investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades de associações aplicados sobre benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões.

INSTITUIÇÕES ALVO DA OPERAÇÃO

AMBEC

SINDNAPI/FS

AAPB

AAPEN (anteriormente denominada ABSP)

CONTAG

AAPPS UNIVERSO

UNASPUB

CONAFER

APDAP PREV (anteriormente denominada ACOLHER)

ABCB/Amar Brasil

CAAP

COMO SABER SE FOI VÍTIMA

A diretora de Orçamento, Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, informou que a autarquia dará suporte a todos os beneficiários, e enfatizou que, com a medida anunciada nesta quinta, não será necessário que os aposentados compareçam a uma agência.

Ela ressaltou que os canais de atendimento estão disponíveis: a Central 135 e o aplicativo Meu INSS.

“Não é necessário que os beneficiários recorram imediatamente às agências para bloquearem os descontos. Eles não precisam se movimentar para as agências. Os nossos canais principais para o acolhimento são as centrais 135 e o aplicativo Meu INSS, que está disponível gratuitamente a todos”, disse a diretora.

