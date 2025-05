Elmano de Freitas assina contratos para construção de 110 unidades do Programa Entrada Moradia

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, em cerimônia nesta terça-feira (13), o contrato para a construção de mais 110 unidades do Programa Entrada Moradia, iniciativa do governo do Estado que complementa o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. A solenidade de assinatura aconteceu na sede da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), no Cambeba.

O programa estadual subsidia o valor de R$ 20 mil para o pagamento inicial de imóveis das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até R$ 4.400. O objetivo é reduzir o déficit habitacional no Estado e incrementar o mercado da construção civil.

"Isso viabiliza junto com o subsídio que o governo do presidente Lula faz, do Minha Casa Minha Vida. Nós alcançamos mais de R$ 70 mil, podemos chegar a mais de R$ 75 mil de subsídio do governo estadual e o governo federal, colaborando para que essa família cearense possa sair do aluguel e em vez de pagar o aluguel, pagar a prestação da sua casa própria", disse Elmano de Freitas.

Meta de 10 mil unidades

Ainda conforme o governador, da meta inicial do programa de 10 mil unidades habitacionais, mais de 5 mil já foram viabilizadas para famílias beneficiadas, destacando ainda a parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

"Nós vamos certamente ultrapassar a meta. É isso que nós tínhamos planejado com o sindicato das empresas de construção civil e a demanda é crescente. As pessoas quanto mais vão se informando do programa vão sabendo. E agora com essa parceria com a prefeitura de Fortaleza sendo intensificada, não tenho nenhuma dúvida que vai facilitar ainda mais nós superarmos com maior força e rapidez as metas previamente estabelecidas no início do programa", destacou.

Orçamento Federal

Segundo o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Henrique Alves Rabelo, o apoio do governo federal para o Ceará já resultou em R$ 9 bilhões para projetos selecionados e financiamentos de moradias.

"Seis bilhões já foram disponibilizados para financiar 42 mil unidades habitacionais no Ceará, já financiadas, e outras 20 mil unidades que foram selecionadas para construir novas moradias para o povo que mais precisa. O orçamento daqui para frente está em aberto, para que nós recebamos as propostas do governo do Estado, da prefeitura, e a perspectiva é muito positiva, porque o que nós temos de orçamento do FGTS é um orçamento recorde", afirmou.

Como funciona o Entrada Moradia

Para ter acesso ao benefício, é preciso:

Ter renda mensal de até R$ 4.400;

Não possuir imóvel próprio;

Morar no Ceará há pelo menos um ano;

Estar pela primeira vez em um programa de habitação.

Cada beneficiado selecionado contará com valor direcionado diretamente à Caixa Econômica para abatimento da verba inicial necessária para a contratação do financiamento.

Conforme o programa, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) e o registro de imóveis já estão inclusos pelas construtoras dos empreendimentos cadastrados.

Veja passo a passo para solicitar o Entrada Moradia:

Escolher imóvel no site;

Pedir financiamento pelo MCMV;

Se cadastrar no site do Entrada Moradia;

Comprovar documentos no cadastro;

Assinar contrato do financiamento.

