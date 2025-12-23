Com Timemania pagando R$ 72 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (23), ao sortear R$ 72 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as sete dezenas sorteadas.

A Quina e a Lotofácil são outras que estão na agenda e com prêmios de grandes valores: R$ 10 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente.

O menor prêmio da noite é o da loteria Dia de Sorte, que sorteia R$ 2,5 milhões.

Loterias da caixa com sorteio hoje (23/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Timemania R$ 72 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Quina R$ 10 milhões Acertar as 5 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 7 milhões Acertar as quinze dezenas sorteadas. Dia de sorte R$ 2,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

