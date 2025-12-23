Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

IPVA 2026 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

Taxistas e mototaxistas estão entre condutores isentos do imposto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Veículos em avenida de Fortaleza.
Legenda: A isenção para os veículos com mais de 15 anos de fabricação é automática.
Foto: Ismael Soares.

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 no Ceará teve as alíquotas divulgadas na última sexta-feira (19). 

A expectativa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) é arrecadar R$ 2,24 bilhões, 11,91% a mais do que o obtido no ano passado.

O pagamento do imposto é obrigatório para regularização de diversos tipos de veículo, sob pena de multa e até apreensão do veículo. Mas para alguns meios de transporte e condutores, a isenção do tributo é garantida.

São isentos do IPVA no Ceará: 

  • Pessoas com deficiência
  • Proprietários de táxi e mototáxi
  • Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação
  • Proprietários de ônibus, micro-ônibus, vans e topiques empregadas no serviço de transporte público
  • Proprietários de ônibus intermunicipal
  • Proprietários de veículos com potência inferior a 50 cilindradas
  • Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem

O IPVA não incide sobre veículos de entes públicos, partidos políticos, instituições de educação e assistência social, sindicatos e templos religiosos. 

Isenção é automática em alguns casos

A liberação do pagamento para os veículos com mais de 15 anos de fabricação é concedida de forma automática, conforme a Sefaz-CE. 

Em 2026, a isenção vale para veículos produzidos até o ano de 2010.

Já as pessoas com deficiência, caso a deficiência seja permanente, também têm renovação do benefício automática. Caso contrário, deve ser apresentada a documentação à Sefaz anualmente.

Veja regras para isenção para PCDs

Para obter o benefício, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz e dar entrada no pedido de isenção pelo sistema Tramita.

O cidadão deverá optar pelo serviço Solicitação de Isenção de IPVA/ICMS para portador de necessidades especiais. Veja o passo a passo: 

  • Acessar o site da Sefaz na opção Vipro/Tramita
  • Seguir as instruções para instalar o plugin necessário para assinaturas digitais, se aplicável;
  • Escolher a opção de acesso e preencher o campo com o CNPJ da sua empresa;
  • Navegar até o "Menu de Serviços";
  • Acessar IPVA;
  • Selecionar a opção "Isenção de IPVA para Portadores de Necessidades Especiais";
  • Preencher o requerimento de acordo com as instruções fornecidas;
  • Anexar os documentos solicitados ao requerimento;
  • Revisar todas as informações fornecidas para garantir que estão corretas;
  • Clicar em "Assinar e Enviar" para enviar o requerimento para processamento.

Veja também

teaser image
Automóvel

IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

teaser image
Automóvel

Ceará prevê arrecadar R$ 2,24 bilhões com IPVA em 2026; entenda como o imposto é utilizado

Demais categorias

Outras categorias, como táxis, máquinas agrícolas, veículos escolares e ônibus de transporte urbano também são dispensados do imposto anualmente. Para isso, os proprietários dos veículos devem realizar a primeira solicitação também pelo site da Sefaz.  

Furto ou roubo

Segundo a Sefaz, também fica dispensado o pagamento do IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize sua posse. A dispensa ocorrerá no exercício seguinte ao da ocorrência, e somente mediante o registro de Boletim de Ocorrência.

Assuntos Relacionados
Veículos em avenida de Fortaleza.
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

Taxistas e mototaxistas estão entre condutores isentos do imposto

Redação
Há 54 minutos
Fluxo de veículos em avenida com três pistas, em Fortaleza.
Automóvel

Com valorização de veículos usados, IPVA 2026 no Ceará ficará mais caro

Apesar do aumento, alíquotas seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.

Paloma Vargas
22 de Dezembro de 2025
Foto de veículos no trânsito ilustra matéria sobre desconto no IPVA.
Automóvel

IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

Contribuintes que efetuarem pagamento à vista, até 31 de janeiro, terão abatimento.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Moto e carro em deslocamento, em foco, com o fundo da imagem desfocado, mostrando movimento.
Automóvel

Ceará prevê arrecadar R$ 2,24 bilhões com IPVA em 2026; entenda como o imposto é utilizado

O valor é 11,91% maior do que o obtido em 2025 com o imposto.

Gabriela Custódio
20 de Dezembro de 2025
Chanche M100 CH7101 é avaliado em R$ 9,9 mil.
Automóvel

IPVA mais barato do Ceará em 2026 é R$ 247,58; veja veículos com menores valores

Carro com menor imposto está avaliado em R$ 9,9 mil.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Cota única deve ser paga até 30 de janeiro de 2026.
Automóvel

Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto

Alíquotas variam de 1% a 3,5% e devem ser pagas em cota única ou em até cinco parcelas.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Carteira Nacional de Habilitação digital.
Automóvel

CNH sem autoescola: novas regras começam a valer no Ceará na segunda-feira (22)

Interessados em dar entrada no processo devem realizar agendamento no site do Detran.

Redação
18 de Dezembro de 2025
CNH.
Automóvel

CNH sem autoescola: veja requisitos para solicitar documento

O objetivo da mudança é simplificar e modernizar o processo de obtenção do documento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem do aplicativo Carteira Digital de Trânsito para matéria sobre CNH digital e física.
Automóvel

Entenda como funciona a validade da CNH digital e impressa

Novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação moderniza o processo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Site do CETRAN.
Automóvel

Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra mão de pessoa entregando ou mostrando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira.
Automóvel

Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda

Medida altera regras para obtenção do documento e deve reduzir valor.

Carol Melo
09 de Dezembro de 2025
Imagem mostra close-up da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mostrando informações e a foto borrada do condutor.
Automóvel

CNH sem autoescola: regras entram em vigor nesta semana

Com renovação automática e grátis para bons condutores, saiba o que mudará.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra sequência de scooters, tipo ciclomotor, e motocicletas em várias cores estacionadas ao longo de uma rua com barreiras de pedra.
Automóvel

Ciclomotores podem estar sujeitos a penalidades em 2026; entenda

Veja o que é o veículo, como se regularizar e evitar multa.

Carol Melo
05 de Dezembro de 2025