IPVA 2026 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 no Ceará teve as alíquotas divulgadas na última sexta-feira (19).

A expectativa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) é arrecadar R$ 2,24 bilhões, 11,91% a mais do que o obtido no ano passado.

O pagamento do imposto é obrigatório para regularização de diversos tipos de veículo, sob pena de multa e até apreensão do veículo. Mas para alguns meios de transporte e condutores, a isenção do tributo é garantida.

São isentos do IPVA no Ceará:

Pessoas com deficiência

Proprietários de táxi e mototáxi

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação

Proprietários de ônibus, micro-ônibus, vans e topiques empregadas no serviço de transporte público

Proprietários de ônibus intermunicipal

Proprietários de veículos com potência inferior a 50 cilindradas

Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem

O IPVA não incide sobre veículos de entes públicos, partidos políticos, instituições de educação e assistência social, sindicatos e templos religiosos.

Isenção é automática em alguns casos

A liberação do pagamento para os veículos com mais de 15 anos de fabricação é concedida de forma automática, conforme a Sefaz-CE.

Em 2026, a isenção vale para veículos produzidos até o ano de 2010.

Já as pessoas com deficiência, caso a deficiência seja permanente, também têm renovação do benefício automática. Caso contrário, deve ser apresentada a documentação à Sefaz anualmente.

Veja regras para isenção para PCDs

Para obter o benefício, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz e dar entrada no pedido de isenção pelo sistema Tramita.

O cidadão deverá optar pelo serviço Solicitação de Isenção de IPVA/ICMS para portador de necessidades especiais. Veja o passo a passo:

Acessar o site da Sefaz na opção Vipro/Tramita

Seguir as instruções para instalar o plugin necessário para assinaturas digitais, se aplicável;

Escolher a opção de acesso e preencher o campo com o CNPJ da sua empresa;

Navegar até o "Menu de Serviços";

Acessar IPVA;

Selecionar a opção "Isenção de IPVA para Portadores de Necessidades Especiais";

Preencher o requerimento de acordo com as instruções fornecidas;

Anexar os documentos solicitados ao requerimento;

Revisar todas as informações fornecidas para garantir que estão corretas;

Clicar em "Assinar e Enviar" para enviar o requerimento para processamento.

Veja também Automóvel IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto Automóvel Ceará prevê arrecadar R$ 2,24 bilhões com IPVA em 2026; entenda como o imposto é utilizado

Demais categorias

Outras categorias, como táxis, máquinas agrícolas, veículos escolares e ônibus de transporte urbano também são dispensados do imposto anualmente. Para isso, os proprietários dos veículos devem realizar a primeira solicitação também pelo site da Sefaz.

Furto ou roubo

Segundo a Sefaz, também fica dispensado o pagamento do IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize sua posse. A dispensa ocorrerá no exercício seguinte ao da ocorrência, e somente mediante o registro de Boletim de Ocorrência.