Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto
Alíquotas variam de 1% a 3,5% e devem ser pagas em cota única ou em até cinco parcelas.
A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) divulgou, nessa sexta-feira (19), a tabela de valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, a depender do modelo e do ano do veículo.
O valor do imposto é calculado com base nos levantamentos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe) e pelo Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel).
Os condutores que optarem por pagar em cota única até 30 de janeiro de 2026 terão desconto de 5% no IPVA. Participantes do programa "Sua Nota Tem Valor" que somaram pontos entre dezembro do ano passado e novembro deste ano também terão direito a um desconto de 5%. Os descontos são cumulativos, ou seja, é possível obter desconto de até 10% no pagamento do imposto.
Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento entre 13 de fevereiro e 12 de junho. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.
Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:
Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:
- Cota única: Até 30 de janeiro
- Primeira parcela: Até 13 de fevereiro
- Segunda parcela: Até 13 de março
- Terceira parcela: Até 13 de abril
- Quarta parcela: Até 13 de maio
- Quinta parcela: Até 12 de junho
Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026, no site da Sefaz ou por meio do Assistente Virtual: (85) 3108-1404 (WhatsApp).
Antes de iniciar o processo de pagamento pelo WhatsApp, é indicado certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.
Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).
Quem tem direito à isenção
- Pessoas com deficiência;
- Táxi e mototáxi;
- Ônibus, micro-ônibus, vans e topics de transporte público e ônibus intermunicipal;
- Veículos com potência inferior a 50cc;
- Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;
- Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.
Do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.