Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) divulgou, nessa sexta-feira (19), a tabela de valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, a depender do modelo e do ano do veículo.

O valor do imposto é calculado com base nos levantamentos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe) e pelo Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel).

Os condutores que optarem por pagar em cota única até 30 de janeiro de 2026 terão desconto de 5% no IPVA. Participantes do programa "Sua Nota Tem Valor" que somaram pontos entre dezembro do ano passado e novembro deste ano também terão direito a um desconto de 5%. Os descontos são cumulativos, ou seja, é possível obter desconto de até 10% no pagamento do imposto.

Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento entre 13 de fevereiro e 12 de junho. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:

Cota única: Até 30 de janeiro

Primeira parcela: Até 13 de fevereiro

Segunda parcela: Até 13 de março

Terceira parcela: Até 13 de abril

Quarta parcela: Até 13 de maio

Quinta parcela: Até 12 de junho

Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026, no site da Sefaz ou por meio do Assistente Virtual: (85) 3108-1404 (WhatsApp).

Antes de iniciar o processo de pagamento pelo WhatsApp, é indicado certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).

Quem tem direito à isenção

Pessoas com deficiência;

Táxi e mototáxi;

Ônibus, micro-ônibus, vans e topics de transporte público e ônibus intermunicipal;

Veículos com potência inferior a 50cc;

Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.