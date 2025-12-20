Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro da história do CE; veja valor
Ferrari 812 GTS vale quase R$ 7 milhões, segundo tabela da Sefaz-CE
Em 2026, pela primeira vez, o proprietário de um veículo pagará aos cofres do Estado mais de R$ 200 mil de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).
O imposto mais caro é referente a uma Ferrari 812 GTS, ano 2023, cujo valor de venda é de R$ 6,7 milhões.
O total do IPVA deste carro será de R$ 236,5 mil, mais que o dobro do registrado para os supercarros em anos anteriores. No exercício de 2025, por exemplo, a maior cobrança havia sido de R$ 110 mil, sobre um Lamborghini Uris 2021.
A incidência do imposto é proporcional aos valores dos carros. As informações foram divulgadas pela Sefaz-CE (Secretaria da Fazenda).
Na segunda posição, aparece outra Ferrari, avaliada em R$ 3,8 milhões, com IPVA de R$ 133 mil e na terceira, um Porsche de R$ 3,4 milhões, cujo imposto será de R$ 119 mil.
Top 3 - IPVA mais caros do Ceará
- Ferrari 812 GTS: R$ 236.538,65
- Ferrari 296 GTS: R$ 133.554,26
- Porsche 911 GT3 RS: R$ 119.047,64