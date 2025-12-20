Diário do Nordeste
Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro da história do CE; veja valor

Ferrari 812 GTS vale quase R$ 7 milhões, segundo tabela da Sefaz-CE

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Victor Ximenes
Legenda: Ferrari 812 GTS.
Foto: Divulgação

Em 2026, pela primeira vez, o proprietário de um veículo pagará aos cofres do Estado mais de R$ 200 mil de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

O imposto mais caro é referente a uma Ferrari 812 GTS, ano 2023, cujo valor de venda é de R$ 6,7 milhões.

O total do IPVA deste carro será de R$ 236,5 mil, mais que o dobro do registrado para os supercarros em anos anteriores. No exercício de 2025, por exemplo, a maior cobrança havia sido de R$ 110 mil, sobre um Lamborghini Uris 2021.

A incidência do imposto é proporcional aos valores dos carros. As informações foram divulgadas pela Sefaz-CE (Secretaria da Fazenda).

Na segunda posição, aparece outra Ferrari, avaliada em R$ 3,8 milhões, com IPVA de R$ 133 mil e na terceira, um Porsche de R$ 3,4 milhões, cujo imposto será de R$ 119 mil.

Top 3 - IPVA mais caros do Ceará

  • Ferrari 812 GTS: R$ 236.538,65
  • Ferrari 296 GTS: R$ 133.554,26
  • Porsche 911 GT3 RS: R$ 119.047,64
