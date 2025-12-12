IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

As alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não sofrerão alterações em 2026. Foi o que disse o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, durante almoço promovido pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) nesta sexta-feira (12).

Segundo ele, calendário oficial de pagamento será divulgado na próxima terça-feira (16).

“O IPVA permanece com as mesmas alíquotas. Não haverá aumento, nem redução”, reforçou Gomes.

Atualmente, as alíquotas variam entre 1% e 3,5% do valor venal, conforme o tipo de veículo. De acordo com o secretário, essa estrutura será mantida no próximo ano — incluindo os veículos eletrificados, que continuam com a mesma tributação vigente.

Quais as alíquotas atuais do IPVA?

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de veículo. A maior parte da frota do Ceará tem alíquota de 3%. É o caso dos automóveis, caminhonetes e utilitários com potência entre 100 e 180 cavalos, além de motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos com potência entre 125 e 300 cilindradas.

Ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de locadoras pagam 1%. Já os veículos elétricos possuem alíquota de 2,5%.

Investimentos e situação fiscal do Ceará

Na avaliação do secretário, 2025 “foi um ano muito bom” para a questão fiscal do Estado. Ele afirmou que o endividamento está no menor nível em mais de uma década, de acordo com dados do Tesouro Nacional.

“Só sete estados têm nota máxima do Tesouro Nacional. Onde você olha a poupança corrente, você está guardando a poupança, você tem a disponibilidade de dinheiro em caixa e o endividamento baixo — o nosso está em 26% da RCE. É o menor endividamento dos últimos 11 anos”, disse Gomes.

Segundo ele, o Ceará apresenta equilíbrio e sustentabilidade fiscal, contexto que permite, por exemplo, antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Ele pondera, entretanto, que o próximo ano será desafiador.

“O ano que vem começa um pouquinho na reforma tributária também, mas as perspectivas são boas, porque o que o Governo do Estado tem feito em política fiscal e econômica, a gente está vendo os resultados”, reforçou.

Para manter os níveis de investimentos planejados, o secretário afirmou que não será alterada a política de isenções fiscais, mas que cada caso será analisado, já que se trata de recursos que deixam de ser recolhidos.

“Temos atuado pontualmente e isso está trazendo muitos investimentos para o Estado. Esse deslocamento de empresas ao longo do Brasil é natural, até por conta da reforma tributária — isso vai acontecer”, disse.

Sobre a saída da fabricante de bebidas Heineken, anunciada na semana passada, Fabrízio afirmou que a decisão envolve questões logísticas e estruturais da planta da companhia no Ceará, e classificou a situação como normal. Ele destacou ainda que outros segmentos econômicos têm impulsionado o desempenho do Estado.