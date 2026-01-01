Grupo que fez bolão de R$ 13 milhões da Mega da Virada estima prêmio milionário em quinas e quadras

Um grupo de apostadores que fez um bolão de R$ 13 milhões na Mega da Virada 2025, no sul de Goiás, não acertou as seis dezenas sorteadas, mas estima ter ganhado cerca de R$ 1 milhão em quinas e quadras. É o que divulgou o organizador da aposta, o policial militar Glaciel Andrade, nesta quinta-feira (1º).

A estimativa parcial de Glaciel dá conta que o bolão milionário teria acertado 45 quinas e cerca de 2 mil quadras, totalizando cerca de R$ 1 milhão, a ser dividido por todos do grupo. O valor final da premiação ainda está sendo levantado.

A aposta de valor milionário foi feita por meio de 57 jogos de 20 números cada, ao custo individual de R$ 232,5 mil. A ideia era aumentar as chances de faturar o prêmio recorde de mais de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2025.

“Este ano a mega da virada nos proporcionou 03 quinas onde vamos receber prêmio equivalente a 45 quinas e mais cerca de 2000 quadras. Apesar da maneira “esquisita” como ocorreu o sorteio, este ano nosso grupo vai ser mais forte ainda e mais competitivo”, lamentou Glaciel, via redes sociais.

RESULTADO DA MEGA DA VIRADA

Marcado para o último dia de 2025, o sorteio da Mega da Virada foi adiado para a manhã desta quinta-feira (1º). O atraso teria sido causado pela existência de uma fila de apostas ainda em processamento após o encerramento do horário oficial.

Veja os números sorteados:

59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

Seis apostas dividirão o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada 2025, após acertarem as seis dezenas sorteadas. Cada uma delas vai faturar um montante de mais de R$ 181,89 milhões.

Três das apostas que conquistaram o prêmio máximo foram registradas em casas lotéricas das seguintes cidades: João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). O restante foi feito pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Além dos vencedores principais, outras 3.921 apostas acertaram a quina, o que renderá mais de R$ 11,9 mil para cada. Por sua vez, 308.315 apostadores faturaram a quadra e vão receber R$ 216,76 cada um.