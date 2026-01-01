Grupo de RS que apostou R$ 500 mil na Mega da Virada acertou quina e quadras

Um grupo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que apostou mais de R$ 500 mil na Mega da Virada acertou a quina e 'diversas quadras'. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (1°), após adiamento.

A informação foi repassada por uma organizadora do bolão ao portal g1. O valor total arrecadado não foi divulgado, mas deve superar R$ 12 mil.

O grupo apostou em três bolões, um deles no valor de R$ 300 mil. Eram diferentes cotas para participar da aposta, entre R$ 18 e R$ 3.600.

Patrícia Alosivi, uma das participantes do bolão, afirmou ao g1 que já estava confiante que ganhariam uma quadra.

“É 99% certo que a gente ganha uma quadra! E partindo de um acerto de quadra, só faltam dois números para a gente conseguir ganhar a Mega. Essa é a nossa grande jogada!”, explicou.

PRÊMIO BILIONÁRIO NA MEGA DA VIRADA

A Mega da Virada 2025 sorteou o maior prêmio da história: R$ 1,09 bilhão. Seis apostas acertaram as seis dezenas e vão faturar R$ 181,89 milhões cada uma.

Além disso, o sorteio teve 3.921 apostas que acertaram a quina, incluindo o grupo do RS. Os ganhadores devem embolsar R$ 11,9 mil.

Outros 308.315 acertaram a quadra e vão levar R$ 216,76 cada um.

APOSTA VENCEDORA EM BOLÃO DE SÃO PAULO

Uma das seis apostas vencedoras resultou de um bolão feito em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Veja também Negócios Fila de apostas teria causado atraso no sorteio da Mega da Virada 2025 Negócios Novo desconto na conta de energia para famílias de baixa renda começa a valer hoje (1º) Negócios Primeiro Réveillon com academias abertas em Fortaleza: veja quem trocou a festa pelo treino

Além da aposta de Franco da Rocha, também venceram uma aposta de João Pessoa, na Paraíba, e outra em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, com dez cotas de um único bolão.

Também foram registrados outros três ganhadores, mas esses fizeram as apostas de maneira eletrônica, ou seja, sem ser numa casa lotérica física.

Veja os números sorteados na Mega da Virada

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59