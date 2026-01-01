Novo desconto na conta de energia para famílias de baixa renda começa a valer hoje (1º)

Um novo desconto na conta de energia começa a valer nesta quinta-feira (1º) para famílias de baixa renda no Brasil. Chamado "desconto social", o benefício é destinado a cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa.

Também é preciso que o beneficiário tenha consumo mensal médio de até 120 kWh.

A expectativa do governo é de auxiliar quatro milhões de famílias com a medida, que considera descontos variados entre 9% e 18% da conta, dependendo da região do País.

Beneficiários

Conforme o governo federal, as distribuidoras de energia tiveram até essa quarta-feira (31) para identificar as famílias com direito ao desconto social.

Com os registros, espera-se que as próximas faturas já estejam com o valor ajustado.

Quem tem direito ao desconto social?