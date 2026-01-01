Novo desconto na conta de energia para famílias de baixa renda começa a valer hoje (1º)
O benefício é destinado a inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
Um novo desconto na conta de energia começa a valer nesta quinta-feira (1º) para famílias de baixa renda no Brasil. Chamado "desconto social", o benefício é destinado a cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa.
Também é preciso que o beneficiário tenha consumo mensal médio de até 120 kWh.
A expectativa do governo é de auxiliar quatro milhões de famílias com a medida, que considera descontos variados entre 9% e 18% da conta, dependendo da região do País.
Veja também
Beneficiários
Conforme o governo federal, as distribuidoras de energia tiveram até essa quarta-feira (31) para identificar as famílias com direito ao desconto social.
Com os registros, espera-se que as próximas faturas já estejam com o valor ajustado.
Veja também
Quem tem direito ao desconto social?
- Inscritos no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita;
- Pessoas com deficiência ou idosos (65+) no Benefício de Prestação Continuada (BPC) que também são inscritos no CadÚnico;
- Famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico;
- Famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados por módulos particulares, fora da rede pública.