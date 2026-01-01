Diário do Nordeste
Novo desconto na conta de energia para famílias de baixa renda começa a valer hoje (1º)

O benefício é destinado a inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Conta de energia com moedas de 1 real em cima.
Legenda: A expectativa é de que as próximas contas de energia apontem o desconto.
Foto: Shutterstock/jackpress.

Um novo desconto na conta de energia começa a valer nesta quinta-feira (1º) para famílias de baixa renda no Brasil. Chamado "desconto social", o benefício é destinado a cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa.

Também é preciso que o beneficiário tenha consumo mensal médio de até 120 kWh.

A expectativa do governo é de auxiliar quatro milhões de famílias com a medida, que considera descontos variados entre 9% e 18% da conta, dependendo da região do País.

Beneficiários

Conforme o governo federal, as distribuidoras de energia tiveram até essa quarta-feira (31) para identificar as famílias com direito ao desconto social.

Com os registros, espera-se que as próximas faturas já estejam com o valor ajustado.

Quem tem direito ao desconto social?

  • Inscritos no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita;
  • Pessoas com deficiência ou idosos (65+) no Benefício de Prestação Continuada (BPC) que também são inscritos no CadÚnico;
  • Famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico;
  • Famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados por módulos particulares, fora da rede pública.

Na imagem, uma fotografia em ângulo médio e luz solar intensa mostra uma motoneta (scooter) azul brilhante estacionada em primeiro plano em uma rua pavimentada. A motoneta está levemente inclinada sobre o descanso lateral, com o guidão virado para a esquerda e o logotipo da Peugeot visível na parte frontal. Ao fundo, à direita, há uma fileira de várias outras motonetas azuis idênticas estacionadas contra um muro de pedra, sugerindo um ponto de aluguel. No topo do muro, há placas informativas e o nome
Automóvel

O que muda nas novas regras para ciclomotores, em vigor a partir de hoje (1º)

Uso de capacete, emplacamento e CNH estão entre as exigências.

Redação
Há 1 hora
Homem faz aposta em casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada teve vencedores em SP, PB e MS

Cada aposta ganhadora vai embolsar mais de R$ 180 milhões.

Redação
Há 1 hora
Foto de app do Simples Nacional MEI.
Negócios

Contribuição mensal de MEIs sobe em 2026; confira os novos valores

O valor inicial é tabelado e representa 5% do novo salário mínimo, de R$ 1.621.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra bilhetes da Mega da Virada 2025 em casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada 2025: seis apostas acertam dezenas sorteadas e dividem prêmio de mais de R$ 1 bilhão

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (1º) após ser adiado pela Caixa.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto de filas em Loteria da Caixa.
Negócios

Fila de apostas teria causado atraso no sorteio da Mega da Virada 2025

Informação foi revelada por pessoas ligadas à organização do concurso especial.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja o resultado da Super Sete 792 - Sorteio de quinta-feira (1°); Prêmio de R$ 250 mil

Confira o resultado da Super Sete. Será que você é o próximo vencedor?

Redação
01 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 7,5 milhões

Veja como acompanhar o sorteio.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3576, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 1,8 mi
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3576, desta quinta-feira (01/01); prêmio é de R$ 1,8 mi

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2906 de hoje, quinta-feira, 01/01; prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2906 de hoje, quinta-feira, 01/01; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2906 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Resultado da Mega da Virada 2025: veja os números sorteados
Negócios

Resultado da Mega da Virada 2025: veja os números sorteados

O sorteio aconteceu às 10h, em novo horário anunciado pela Caixa, após problemas técnicos no dia 31.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Veja resultado da Lotomania 2869 desta quinta (1º); prêmio é de R$ 9 milhões
Negócios

Veja resultado da Lotomania 2869 desta quinta (1º); prêmio é de R$ 9 milhões

O sorteio será às 10h, após adiamento anunciado pela Caixa.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 316 de hoje, 1º/1, tem prêmio de R$ 15 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 316 de hoje, 1º/1, tem prêmio de R$ 15 milhões

Os números serão revelados às 10h, após sorteio ser adiado.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Resultado da Mega da Virada 2025: qual horário do novo sorteio nesta quinta (1°) e como acompanhar
Negócios

Resultado da Mega da Virada 2025: qual horário do novo sorteio nesta quinta (1°) e como acompanhar

O sorteio foi adiado devido à necessidade de reparos operacionais diante do volume alto de apostas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Victor Ximenes

Confira calendário de pagamentos dos servidores do Ceará e Fortaleza em 2026

Via de regra. funcionalismo do Município (Fortaleza), Estado e União realiza os pagamentos no 1º dia útil de cada mês.

Victor Ximenes
01 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Carta aberta ao Ano Novo: 2026, abra as asas sobre nós

A quem interessa a desmoralização de nossas instituições? – eis uma pergunta, mais uma, para a qual, infelizmente, não há resposta até este momento.

Egídio Serpa
01 de Janeiro de 2026
Pessoas na academia
Negócios

Primeiro Réveillon com academias abertas em Fortaleza: veja quem trocou a festa pelo treino

Academias 24h funcionaram pela primeira vez durante a virada de ano em Fortaleza, após terem sido inauguradas na Capital em 2025.

Letícia do Vale e Lucas Monteiro
01 de Janeiro de 2026
print do aplicativo da caixa mostrando fila de espera para acessar a plataforma.
Negócios

Parte das apostas feitas no aplicativo da Caixa não foi processada e será devolvida, diz jornalista

Guga Noblat publicou a informação nas redes sociais nesta quarta-feira (31).

Redação
01 de Janeiro de 2026
A imagem mostra duas mãos contando cédulas de 50 reais.
Negócios

Novo salário mínimo entra em vigor; veja quando trabalhadores recebem valor atualizado

O reajuste do salário mínimo é feito a partir de métricas, como a inflação.

Redação
01 de Janeiro de 2026
cartoes loteria mega virada, caixa.
Negócios

Caixa adia sorteio da Mega da Virada; o valor sobe para R$ 1,09 bilhão

Os sorteios da Quina, Lotofácil, + Milionária, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete também foram adiados.

Redação
31 de Dezembro de 2025
mega-sena
Negócios

Mega da Virada 2025 encerra apostas para prêmio de R$ 1 bilhão

O horário do sorteio foi mantido.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3576, desta quarta-feira (31/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
31 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 316 de hoje 31/12; prêmio é de R$ 15,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
31 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2869 – Sorteio de quarta-feira, 31/12; Prêmio de R$ 9,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2869 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
31 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2906 de hoje, quarta-feira, 31/12; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2906 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,0 milhões.

A. Seraphim
31 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quarta-feira (31/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6916, desta quarta-feira (31/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
31 de Dezembro de 2025
Caixa atrasa sorteios das loterias após problemas operacionais nesta quarta-feira (31)
Negócios

Caixa atrasa sorteios das loterias após problemas operacionais nesta quarta-feira (31)

Após atrasos, os sorteios da Quina, Lotofácil, + Milionária, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete e Mega da Virada foram adiados. Veja nova data;

Bergson Araujo Costa
31 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena da Virada sorteio 2955 desta quarta-feira (31/12)
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena da Virada sorteio 2955 desta quarta-feira (31/12)

Saiba como participar do sorteio da Mega da Virada.

A. Seraphim
31 de Dezembro de 2025
cartela impressa para escolha de número da mega-sena, com caneta prata ao lado.
Negócios

Sem transmissão na TV, saiba onde acompanhar o sorteio da Mega da Virada

Edição deste ano traz mudanças no horário e na forma de transmissão do sorteio

Redação
31 de Dezembro de 2025
Negócios

Mega da virada 2025: quanto você ganha ao acertar a quina ou quadra?

O sorteio ocorre nesta quarta-feira (31) às 22h.

Redação
31 de Dezembro de 2025