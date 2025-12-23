Conta de luz reduz para bandeira tarifária verde em janeiro de 2026

O mês de janeiro não terá custo extra na conta de energia, conforme anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira (23). Isso porque a bandeira tarifária será verde para os consumidores.

Conforme a agência, a redução da bandeira amarela para verde ocorre porque houve condições favoráveis de geração de energia em novembro e dezembro deste ano.

"Houve no País, de um modo geral, uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior", detalhou a Aneel, em nota.

Veja também Negócios Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada Negócios Confira quais são os números mais sorteados na Mega da Virada

Bandeiras tarifárias

O uso do sistema de bandeiras tarifárias é referente aos custos variáveis da geração de energia elétrica. Elas são divididas em níveis e informam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Veja valor de cada bandeira: