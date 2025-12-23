Conta de luz reduz para bandeira tarifária verde em janeiro de 2026
A mudança na tarifa foi anunciada pela Aneel nesta terça-feira (23).
O mês de janeiro não terá custo extra na conta de energia, conforme anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira (23). Isso porque a bandeira tarifária será verde para os consumidores.
Conforme a agência, a redução da bandeira amarela para verde ocorre porque houve condições favoráveis de geração de energia em novembro e dezembro deste ano.
"Houve no País, de um modo geral, uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior", detalhou a Aneel, em nota.
Bandeiras tarifárias
O uso do sistema de bandeiras tarifárias é referente aos custos variáveis da geração de energia elétrica. Elas são divididas em níveis e informam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Veja valor de cada bandeira:
- Bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem custo extra;
- Bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado (ou R$ 1,88 a cada 100kWh);
- Bandeira vermelha patamar 1 (condições desfavoráveis) – R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh);
- Bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).