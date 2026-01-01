Primeiro Réveillon com academias abertas em Fortaleza: veja quem trocou a festa pelo treino

Enquanto muitos brindavam a chegada de 2026 em festas e celebrações, houve quem escolhesse um caminho diferente para começar o novo ano.

Foi o caso de três amigos que decidiram começar 2026 com o primeiro treino do ano. Por volta das 1h desta quinta-feira (1º), durante a visita da reportagem, apenas eles estavam em uma academia localizada na Avenida Bezerra de Menezes.

Legenda: Amigos decidiram encarar o treino nesta virada de ano. Foto: Fabiane de Paula

Em outra academia na mesma avenida, a poucos metros dali, o movimento também era reduzido, com apenas três pessoas por volta das 2h.

Legenda: Movimento estava reduzido na madrugada do dia 1º. Foto: Fabiane de Paula.

Essas e outras academias 24h funcionaram pela primeira vez durante a virada de ano em Fortaleza, após terem sido inauguradas na Capital em 2025.

A equipe do Diário do Nordeste foi até esses espaços para entender o que motivou essas pessoas a trocarem a contagem regressiva por halteres e como foi a experiência de iniciar 2026 em movimento.

O grupo de amigos explicou que a escolha se deve à falta de planos para o dia e ao hábito. Ana Clara Carneiro, de 23 anos, contou que a ideia surgiu de forma espontânea.

“Tinham comentado que a academia estaria aberta, só que eu pensei que era brincadeira. Depois, perguntaram se eu iria mesmo, e eu pensei: ‘vou, né?’ Eu já não ia sair para lugar nenhum, ia ficar em casa”, relatou.

Rayanderson Galeno, 26 anos, estudante e motorista de aplicativo, disse que decidiu ir à academia pelas mesmas razões. “Não sou muito de sair, de estar em festa. Para ficar em casa sem fazer nada, preferi vir para a academia, que estava quase vazia", contou.

Legenda: Rayanderson Galeno, de 26 anos, é estudante e motorista de aplicativo. Foto: Fabiane de Paula.

Ele explicou ainda que o treino é uma forma de cuidar do corpo para outros esportes.“Como eu jogo vôlei, antigamente não fazia musculação e sentia muito impacto, tanto no joelho quanto no ombro. Atualmente estou focado no fortalecimento. Não é para crescer, é para prevenção”, completou.

Adrianne Stefanny, 25 anos, estudante, também endossou que decisão está mais alinhada com seu estilo de vida. “Eu não sou muito de sair nem de beber, então pensei: por que não malhar nesse horário?”, disse.

Legenda: Adrianne Stefanny, de 25 anos, é estudante. Foto: Fabiane de Paula.

Os amigos já estão acostumados a frequentar a academia durante a madrugada. “Antigamente trabalhávamos à tarde ou tínhamos curso. O horário vago que sobrava era à noite, e acabamos nos acostumando por ser mais tranquilo e a academia estar menos cheia”, disse Adrianne.