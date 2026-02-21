AJE Fortaleza reúne lideranças empresariais na Assembleia

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) reúne executivos de diversos setores, na manhã do próximo dia 24, em evento voltado ao fortalecimento empresarial no Ceará.

Tendo a Assembleia Legislativa como palco, a reunião, chamada de Empreendedor de Valor, almeja estimular a cultura empreendedora e conectar jovens empresários, instituições públicas e agentes de desenvolvimento.

Entre as atrações, está Nelson Montenegro, sócio-diretor da WAP, que compartilhará sua trajetória e reflexões sobre inovação, crescimento empresarial e geração de valor nos negócios.

Integrantes da AJE, aliás, preparam-se a próxima missão empresarial, em março, cujo destino é Goiânia.