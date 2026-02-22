Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que as empresas cearenses estão com dificuldade para contratar mão de obra?

Pesquisa da GPTW Brasil mostra que 65,4% dos respondentes no Estado relatam dificuldade para contratar.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Duas mulheres observam um vestido floral em uma loja de roupas, cercadas por araras com peças coloridas e manequins ao fundo. Outras pessoas aparecem parcialmente na imagem segurando roupas.
Legenda: Enquanto empresas buscam qualificação, trabalhadores buscam flexibilidade.
Foto: Fabiane de Paula.

O mercado de trabalho cearense passa por um momento de dificuldade de contratação de mão de obra. O contexto pode ser explicado pelo desencaixe entre empresas e trabalhadores. De um lado, os contratantes desejam profissionais qualificados e, de outro, os empregados miram em benefícios e maior flexibilidade. 

Para a diretora de Comunicação e Relações Institucionais do Great Place to Work (GPTW) Brasil, Daniela Diniz, empresas de todo o País têm sofrido com a falta de mão de obra qualificada.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

teaser image
Papo Carreira

Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

teaser image
Victor Ximenes

Sobral lidera demissões no mercado de trabalho do Ceará; veja piores cidades

A "Contratação de pessoas com qualificação" foi apontada como o principal desafio enfrentado em 2025 pelos cearenses entrevistados no Relatório Tendências em Gestão de Pessoas, pesquisa realizada pela GPTW Brasil e coordenada por Daniela.

Segundo o estudo, 65,4% dos respondentes do Ceará afirmaram ter dificuldade para contratar. O relatório foi realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2025, com 1.346 pessoas no Brasil. Desse total, o Estado representou 1,9% dos participantes, cerca de 25 respondentes. 

Aproximadamente 69% do total de participantes eram profissionais de recursos humanos, enquanto o restante se dividiu em áreas como administração, comercial, presidência e marketing.

Essa qualificação requerida, destaca Daniela, passa tanto por formação nos níveis superior e técnico quanto pelas chamadas "soft skills", habilidades comportamentais e socioemocionais relacionadas à personalidade, inteligência emocional e interações interpessoais.

"Quando a gente fala em se comunicar bem, ter um pensamento crítico, analítico, ter argumentação, saber se comportar. Há uma carência hoje no mercado para contratar profissionais aptos para as funções"
Daniela Diniz
Diretora de Comunicação e Relações Institucionais do GPTW Brasil
 

Ela também evidencia a necessidade dos profissionais aumentarem o próprio repertório e estudarem de maneira constante, uma vez que, atualmente, os trabalhadores permanecem no mercado de trabalho por mais tempo.

Além disso, a oportunidade de se construir múltiplas carreiras ao mesmo tempo tem crescido entre a população. 

O Diário do Nordeste procurou representantes de diversos setores da economia cearense para comentar sobre as dificuldades de contratar mão de obra no Estado. 

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) preferiu não responder aos questionamentos. 

A reportagem também procurou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. No entanto, não obteve respostas até a publicação desta matéria. Em caso de novidades, o conteúdo será atualizado.

Trabalhadores buscam mais flexibilidade e outros benefícios 

Na equação da contratação, não existe somente o que as empresas buscam. Atualmente, o desejo dos trabalhadores tem sido fator fundamental para que o resultado seja positivo. 

De acordo com a diretora do GPTW Brasil, Daniela Diniz, um fator observado no estudo foi que, quanto mais flexível a empresa, menor é a dificuldade de contratar pessoas, maior é o engajamento dos profissionais e menor é a rotatividade de trabalhadores.

"Se, no passado, valia mais um alto salário, hoje está pesando mais a questão de flexibilidade, autonomia e liberdade", salienta.

É o que lembra a secretária de organização da Central Única dos Trabalhadores (CUT) nacional, Graça Costa. Segundo a especialista, hoje, as pessoas têm mais oportunidade de escolher vagas de emprego, pesando critérios como salário, horários, flexibilidade e benefícios. 

“Nós temos uma precarização muito alta no Brasil. Esse jeito que as empresas têm de recrutar trabalhadores com um olhar de fazer um contrato ao invés de investir na formação para que o trabalhador cresça dentro da empresa”, questiona.  

Outro ponto levantado por ela é o crescimento do desejo de trabalhar por conta própria, junto a uma narrativa que associa empregos de carteira assinada a cenários de aprisionamento e falta de crescimento. 

A mentora de carreira e colunista do Diário do Nordeste, Delania Santos, também defende que existe um desalinhamento entre o que as empresas oferecem e o que os profissionais buscam.

“O principal obstáculo está na combinação entre escassez de competências técnicas alinhadas às novas demandas e a necessidade de as empresas revisarem sua proposta de valor, cultura e modelo de liderança para se tornarem mais atrativas”
Delania Santos
Mentora de carreira e colunista do Diário do Nordeste
 

De acordo com ela, atualmente, especialmente entre os mais jovens, há uma valorização maior de flexibilidade, propósito e múltiplas fontes de renda, o que impacta o modelo tradicional de fidelização.

Desenvolver lideranças é prioridade de empresas cearenses para 2026

Acompanhar essas mudanças sociais e evoluir a cultura empresarial são estratégias cruciais para que os negócios permaneçam aptos a receber novos funcionários, mas o caminho não é fácil.

Nesse processo, outra dificuldade para as empresas é o “Desenvolvimento/capacitação da liderança". Esse foi o segundo principal desafio apontado pelos cearenses entrevistados no Relatório Tendências em Gestão de Pessoas. 

Apesar de um trabalho árduo, Daniela explica que a capacitação de uma boa liderança é fundamental na criação de um ambiente empático e flexível para os funcionários.

"A empresa precisa desenvolver a liderança e mostrar como ela deve agir para engajar mais, para você ter mais facilidade de contratar e trazer resultados por meio das pessoas", ressalta.

Outros desafios destacados pelos respondentes são "Comunicação interna" e "Transformação da cultura organizacional". Nesse sentido, as prioridades desses profissionais cearenses para 2026 são:

  1. Desenvolvimento/capacitação de lideranças;
  2. Transformação e/ou evolução da cultura organizacional;
  3. Engajamento/comprometimento das pessoas.

Além disso, as habilidades mais valorizadas no Estado foram: 

  • “Capacidade de resolver problemas complexos”; 
  • “Capacidade de liderar e influenciar”;
  • “Conhecimento do negócio”;
  • “Flexibilidade e resiliência”;
  • “Habilidades técnicas”.

Maior intenção de contratação no Ceará para 2026 está nas áreas de Suporte/Operação

Apesar da dificuldade de contratação relatada pela maior parte dos profissionais cearenses entrevistados, os participantes demonstraram um cenário positivo para 2026 na pesquisa. 

O Ceará foi um dos cinco estados onde os respondentes não manifestaram pessimismo em relação às oportunidades de negócio: 69,2% dos participantes disseram estar otimistas e apenas 30,8% demonstraram incerteza sobre o cenário.

Além disso, o Estado se destacou positivamente no nível de engajamento dos colaboradores, aparecendo atrás somente da Bahia no ranking.

De acordo com o relatório, 84,6% dos profissionais cearenses consideram os funcionários “engajados”, enquanto 7,7% classificaram a equipe como “altamente engajada”. 

Ainda de acordo com o levantamento, a maior intenção de contratação no Ceará para 2026 está nas áreas de Suporte/Operação. Os setores são voltados para a resolução de problemas da empresa, como cargos de help desk, suporte técnico e manutenção. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mão segura caneta enquanto preenche volante da Mega-Sena sobre mesa de madeira, ao lado de bilhetes de outras loterias como Quina, Lotofácil, Lotomania, Super Sete, Dia de Sorte e Loteca.
Negócios

Mega-Sena 2975: prêmio acumula e pode pagar R$ 116 milhões na terça (24)

Saiba como participar do próximo sorteio.

Redação
Há 57 minutos
Duas mulheres observam um vestido floral em uma loja de roupas, cercadas por araras com peças coloridas e manequins ao fundo. Outras pessoas aparecem parcialmente na imagem segurando roupas.
Negócios

Por que as empresas cearenses estão com dificuldade para contratar mão de obra?

Pesquisa da GPTW Brasil mostra que 65,4% dos respondentes no Estado relatam dificuldade para contratar.

Letícia do Vale
Há 1 hora
Victor Ximenes

Fiec recebe Finep pelo Brasil com R$ 3,3 bi em editais para inovação

Evento em Fortaleza detalha 13 chamadas públicas com recursos não reembolsáveis para empresas e ICTs do Ceará.

Victor Ximenes
Há 1 hora
Resultado da Loteca 1234 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 7 milhões
Negócios

Resultado da Loteca 1234 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 7 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2975 deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 105,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2975 deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 105,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6958, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6958, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2358 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2358 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 7,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6043, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6043, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3618, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3618, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1179 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1179 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 331 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 24,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 331 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 24,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
21 de Fevereiro de 2026
Inscrições podem ser feitas no site da Marinha.
Papo Carreira

Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Inscrições podem ser feitas até 2 de março.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Reunião internacional de líderes e representantes de diferentes países tomando decisões importantes em uma sala de convenções com decoração elegante, flores na mesa e painel de vídeo ao fundo.
Negócios

Brasil e Índia firmam acordo para explorar minerais de alta tecnologia

O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China.

Geovana Almeida*
21 de Fevereiro de 2026
Foto de prédios residenciais em Fortaleza, para ilustrar uma matéria sobre crescimento do número de novos corretores de imóveis.
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

Área tem atraído recém-ingressos no mercado de trabalho e profissionais em transição de carreira.

Mariana Lemos
21 de Fevereiro de 2026
Time de coordenadores da AJE Fortaleza.
Victor Ximenes

AJE Fortaleza reúne lideranças empresariais na Assembleia

Victor Ximenes
21 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Quarenta sindicatos unidos pela Feira da Indústria Fiec

Maior exposição do setor industrial do Ceará ocupará, nos dias 9 e 10 de março, todos os espaços do Centro de Eventos

Egídio Serpa
21 de Fevereiro de 2026
Imagem de trabalhador colocando carteira de trabalho no bolso.
Negócios

​Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

Redação e Agência Brasil
20 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2890 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2927 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 813 em 20/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Automóvel

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Negócios

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Paloma Vargas
20 de Fevereiro de 2026
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Invasão de terras: Elmano resolve questão do Jaguaribe-Apodi

Irrigantes do Dija e assentados da reforma agrária chegam a acordo mediado pelo governador. Problema durava havia 10 anos

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
imagem mostra boeing 737 da gol com a pintura do mercado livre pousando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza bate recorde ao movimentar 50 mil toneladas de cargas em 2025

Igor Pires
20 de Fevereiro de 2026