Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6958, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6958 vai sortear um prêmio de R$ 11,0 milhões. O sorteio acontece hoje (21/02), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2975 deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 105,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6958, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 33 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2358 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 7,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 33 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6043, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
Há 34 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3618, deste sábado (21/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 35 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1179 de hoje, 21/02; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 35 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 331 de hoje 21/02; prêmio é de R$ 24,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 42 minutos
Inscrições podem ser feitas no site da Marinha.
Papo Carreira

Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Inscrições podem ser feitas até 2 de março.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Reunião internacional de líderes e representantes de diferentes países tomando decisões importantes em uma sala de convenções com decoração elegante, flores na mesa e painel de vídeo ao fundo.
Negócios

Brasil e Índia firmam acordo para explorar minerais de alta tecnologia

O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China.

Geovana Almeida*
21 de Fevereiro de 2026
Foto de prédios residenciais em Fortaleza, para ilustrar uma matéria sobre crescimento do número de novos corretores de imóveis.
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

Área tem atraído recém-ingressos no mercado de trabalho e profissionais em transição de carreira.

Mariana Lemos
21 de Fevereiro de 2026
Time de coordenadores da AJE Fortaleza.
Victor Ximenes

AJE Fortaleza reúne lideranças empresariais na Assembleia

Victor Ximenes
21 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Quarenta sindicatos unidos pela Feira da Indústria Fiec

Maior exposição do setor industrial do Ceará ocupará, nos dias 9 e 10 de março, todos os espaços do Centro de Eventos

Egídio Serpa
21 de Fevereiro de 2026
Imagem de trabalhador colocando carteira de trabalho no bolso.
Negócios

​Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

Redação e Agência Brasil
20 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2890 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2927 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 813 em 20/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Automóvel

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Negócios

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Paloma Vargas
20 de Fevereiro de 2026
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Invasão de terras: Elmano resolve questão do Jaguaribe-Apodi

Irrigantes do Dija e assentados da reforma agrária chegam a acordo mediado pelo governador. Problema durava havia 10 anos

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
imagem mostra boeing 737 da gol com a pintura do mercado livre pousando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza bate recorde ao movimentar 50 mil toneladas de cargas em 2025

Igor Pires
20 de Fevereiro de 2026
bitcoin
Victor Ximenes

Mais cearenses compram Bitcoin após forte desvalorização da criptomoeda

Criptomoeda mais famosa do planeta registrou sua maior desvalorização diária desde 2022.

Victor Ximenes
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O escândalo do Banco Master e o exemplo que vem da Inglaterra

A Polícia de Londres prendeu ontem o irmão do Rei Charles, acusado de traição à pátria. O monarca disse: “As autoridades têm o apoio da família real.”

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Ministro falando ao microfone.
Negócios

Brasil vai regulamentar salvaguardas para todos os acordos internacionais, diz Alckmin

A regulamentação ocorre em meio à ampliação da rede de acordos do Mercosul.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Fachada da Receita Federal.
Negócios

Receita exonera auditor alvo de operação da PF sobre vazamento de dados de ministros do STF

Paralelo a isso, Moraes mandou presidente da Unafisco depor após críticas a operação.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026