Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

Os confinados serão surpreendidos durante o programa ao vivo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Tadeu segura o big fone dourado do BBB 26.
Legenda: Quem atender o Big Fone terá de escolher alguém para enfrentar no Duelo de Risco.
Foto: Globo/Fábio Rocha.

O Big Fone irá tocar mais uma vez na 26ª temporada do Big Brother Brasil. Os confinados serão surpreendidos na noite deste sábado (21), durante o programa ao vivo, previsto para começar às 22h25 na TV Globo, logo após "Três Graças".

Segundo o apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, quem atender desta vez terá de escolher outro participante para enfrentar no Duelo de Risco. O escolhido precisa ser uma das três pessoas apontadas pelo competidor no "Sincerinho" dessa sexta-feira (20).

Do duelo, uma pessoa sairá emparedada e outra imune.

Como será a formação do Paredão no domingo (22/02)?

No domingo (22), uma pessoa estará imunizada pelo Duelo de Risco e outra (ou duas) pelo Anjo, caso ele abra mão de ver o vídeo da família.

Depois, o Líder irá emparedar mais um e o mais votado pela Casa também vai para a berlinda. No entanto, o emparedado pelo Duelo de Risco terá direito a um contragolpe.

Feitas as escolhas, Alberto Cowboy poderá vetar uma pessoa de participar da prova Bate e Volta.

