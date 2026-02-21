Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

O Big Fone irá tocar mais uma vez na 26ª temporada do Big Brother Brasil. Os confinados serão surpreendidos na noite deste sábado (21), durante o programa ao vivo, previsto para começar às 22h25 na TV Globo, logo após "Três Graças".

Segundo o apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, quem atender desta vez terá de escolher outro participante para enfrentar no Duelo de Risco. O escolhido precisa ser uma das três pessoas apontadas pelo competidor no "Sincerinho" dessa sexta-feira (20).

Do duelo, uma pessoa sairá emparedada e outra imune.

Veja também Zoeira Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão? Zoeira Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26 Zoeira Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Como será a formação do Paredão no domingo (22/02)?

No domingo (22), uma pessoa estará imunizada pelo Duelo de Risco e outra (ou duas) pelo Anjo, caso ele abra mão de ver o vídeo da família.

Depois, o Líder irá emparedar mais um e o mais votado pela Casa também vai para a berlinda. No entanto, o emparedado pelo Duelo de Risco terá direito a um contragolpe.

Feitas as escolhas, Alberto Cowboy poderá vetar uma pessoa de participar da prova Bate e Volta.