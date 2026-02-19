Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Líder da semana no BBB 26, o participante Jonas Sulzbach vai indicar um brother ou uma sister direto ao Paredão neste domingo (22). O veterano que veio do BBB 12 venceu a Prova do Líder nessa quinta-feira (19),e garantiu também imunidade e as regalias do quarto da liderança.

A indicação só acontece no programa ao vivo do próximo domingo, mas o Diário do Nordeste quer saber quem você que o líder vai emparedar.

Veja também Zoeira BBB 26: confira cronograma da semana Zoeira Jonas Sulzbach vence prova e é sexto líder do BBB 26 Zoeira Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?