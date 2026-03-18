Simone Poncio grávida? Marido da empresária faz post misterioso e intriga internautas
Pastor Márcio Poncio anunciou que algum casal da família espera um bebê.
O pastor Márcio Poncio compartilhou uma enquete no Instagram revelando uma nova gravidez na família. Na manhã desta quarta-feira (18) questionou "quem será o papai esse ano". Dentre as opções, estavam: Saulo e Gabi; Sarah e Jonatan, e Marcio e Simone.
O Portal LeoDias apurou com a família Poncio que a grávida da vez é Simone. A empresária, de 50 anos, é esposa de Márcio e mãe de Sarah e Saulo Poncio.
A criança terá 28 anos de diferença de sua filha caçula, Sarah Poncio.
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Relacionamento de Márcio e Simone
Márcio e Simone estão juntos há 32 anos. Em 2023, o pastor chegou a anunciar que estava separado de Simone há quase dois anos. No entanto, em 2024, os dois reataram a relação.
Em agosto do ano passado, Simone compartilhou uma homenagem para Márcio no Instagram.
"São 32 anos de história, de caminharmos juntos lado a lado, de sermos apoio um para o outro em todas as estações da vida. E se tem uma certeza que eu carrego em mim, é que estar com você foi – e continua sendo – uma das maiores bênçãos da minha vida", escreveu.