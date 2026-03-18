Alanis Guillen termina namoro com produtora após repercussão de falas preconceituosas

Alanis Guillen, que interpreta Lorena Ferette na novela "Três Graças", da TV Globo, terminou o namoro de quase quatro anos com a produtora Giovanna Reis Lins. O fim do relacionamento foi confirmado pela atriz em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (18).

"Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito", escreveu no Instagram.

Legenda: A atriz se pronunciou no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram.

Alanis se referiu à circulação de publicações datadas de 2012, atribuídas a Giovanna Reis, com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. Em um dos trechos publicados no X, ela teria dito, por exemplo, que "negro é legal só às vezes". Já em outra declaração, a produtora teria citado a ex-BBB Ariadna a chamando de "travesti mongolóide".

"Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza. Pauto a minha trajetória pela integridade e pelo respeito, e é assim que seguirei, sempre", concluiu a intérprete da namorada de Juquinha (Gabriela Medvedovski).

Veja também Zoeira Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos no Rio de Janeiro Zoeira Ator cearense João Fontenele estreia na novela da seis da Globo

Relacionamento

Alanis e Giovanna estavam juntas há quase quatro anos. No ano passado, em uma postagem sobre as duas, a produtora escreveu: "Não consigo me ver parando de te amar".

Nos comentários dessa publicação, Alanis se declarou: "Quem diria? Todos. Te amo".