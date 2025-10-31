Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Bolsonaro, com semblante preocupado, encosta a palma da mão na testa

PontoPoder

Bolsonaro é condenado pelo TRF4 por discurso racista enquanto presidente da República

O ex-chefe do Executivo nacional terá de desembolsar R$ 1 milhão, retirar vídeos com conteúdos discriminatórios de suas redes sociais e se retratar publicamente com a população negra

Redação 16 de Setembro de 2025
Uma foto em close de Cida Bento, uma mulher negra com cabelos afro curtos, segurando um microfone e gesticulando com a mão esquerda enquanto fala em uma palestra. Ela usa um blusa azul de mangas compridas e óculos de armação clara. O fundo é escuro.

Ceará

Para superar desigualdades na educação, é preciso converter diagnósticos em atitude, diz Cida Bento

Psicóloga explica que alto volume de pesquisas e relatórios sobre a educação brasileira precisam ser postos em prática

Clarice Nascimento 16 de Setembro de 2025
Foto-montagem de mulher que sofreu racismo na Drogasil e denunciou o caso

País

Ex-funcionária de farmácia é vítima de racismo em 1º dia de trabalho: 'Negrinho não entra mais'

O caso foi divulgado pela vítima nesta semana, mas ocorreu em 2018 em uma unidade da Raia Drogasil. A mulher ganhou na Justiça de SP uma indenização de R$ 56 mil

Redação 12 de Setembro de 2025
Martelo de juíz

País

Promotor é investigado por dizer que réu negro não cometeria crime se tivesse recebido “chibatadas”

A fala do promotor do RS ocorreu durante julgamento na cidade gaúcha São José do Norte

Redação 30 de Agosto de 2025
Imagem para matéria Padre evita pronunciar nome Yaminah durante batismo; entenda origem e significado

País

Padre evita pronunciar nome 'Yaminah' durante batismo; entenda origem e significado

Caso ocorreu em cerimônia no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro

Redação 27 de Agosto de 2025
Fotos de Padre Danilo César e Preta Gil

Paraíba

Polícia Civil abre inquérito para investigar intolerância religiosa de padre contra Preta Gil

Religioso questionou em missa: 'Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?'

Redação 30 de Julho de 2025
O Anuário de Segurança Pública do Brasil de 2023 indica que, em 2022, foram registrados 74.930 casos de estupro e estupro de vulnerável no País. Cerca de 75,8% das vítimas eram menores de 14 anos

Opinião

O abuso sexual e as dores além do corpo

O abusador se beneficia de uma relação assimétrica de poder sustentada pela desigualdade de gêneros e alimentada pelo patriarcado

Foto frontal Alessandra Silva Xavier
Alessandra Silva Xavier 28 de Julho de 2025
Antonia Fontenelle em vídeo se expressando de forma acalorada contra a deputada Erika Hilton

PontoPoder

'Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são', diz Antônia Fontenelle contra Erika Hilton

Ataques foram feitos em vídeo publicado na sexta-feira (18). A deputada federal entrou na justiça contra a atriz

Redação 19 de Julho de 2025
Unidade das Lojas Americanas no Centro de Fortaleza

País

Justiça condena Lojas Americanas a pagar R$ 30 mil por revistar menino de 12 anos

Os advogados da empresa informaram que a situação não ocorreu conforme o relatado na ação, mas o juiz rejeitou os argumentos

Redação 11 de Julho de 2025
jogadores

Jogada

Fifa vê impedimento para conclusão de suposto caso de racismo em jogo do Real Madrid

Jogador do time merengue acusou adversário na reta final da partida

Redação 23 de Junho de 2025
1 2 3