'Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são', diz Antônia Fontenelle contra Erika Hilton

A deputada federal Erika Hilton entrou na Justiça contra a atriz Antônia Fontenelle, acusando a influenciadora de racismo e transfobia após ser chamada de 'preta do cabelo duro'. Os ataques foram feitos em um vídeo publicado por Fontenelle na sexta-feira (18).

No vídeo, a atriz diz não ter medo de Hilton sobre qualquer tipo de processo, e menciona que a congressista é "preta, do cabelo duro, como todos os pretos são" e devem parar "de querer ser brancos e ser loiros porque vocês não são". O vídeo segue disponível no YouTube.

“Entre os votos contrários estão os de Erika Hilton, esperar o que de você, né? Que tinha um nariz desse tamanho [fazendo sinal com o dedo] e um cabelo de preta, que é o que você é, preta, e um discurso mentiroso”, atacou.

Num momento do vídeo, Antonia Fontenelle diz que vai "puxar a peruca e deixar [Erika] careca". "Isso aqui é meu", disse ela puxando o próprio cabelo.

A ação contra Fontenelle foi protocolada neste sábado (19), no Juizado Especial Cível da Comarca de São Paulo, no dia seguinte aos ataques da influenciadora, que foram direcionados aos parlamentares do PT e PSOL que votaram contra o projeto 1112/23, de autoria do deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

Esse projeto altera a Lei de Execução Penal, que passaria a exigir o cumprimento de ao menos 80% da pena para que fosse aberta a possibilidade de progressão de regime em crimes hediondos ou comparados.

“Votar contra pena pra estuprador, é um estupro. Se dê ao respeito, porra. Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são. E isso não é demérito. Mas você não quer ser uma preta do cabelo duro, quer ser uma branca loira”, afirmou.

O processo movido por Erika menciona que a atriz é reincidente em condutas ofensivas, e que já responde outras ações por calúnia, injúria e difamação.

Os advogados da parlamentar também alegam que a fala de Fontenelle fere a honra, a dignidade e a imagem de Hilton, o que configura injúria racial e transfobia.

Veja vídeo com ataques de Antônia Fontenelle