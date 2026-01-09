Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PSDB Ceará intensifica agenda política, com Ciro Gomes ‘cada vez mais candidato’, dizem aliados

Ex-ministro assumiu a presidência estadual da sigla em novembro de 2025.

Escrito por
e
(Atualizado às 15:12)
PontoPoder
Foto de Ciro Gomes ao lado de Tasso Jereissati durante o ato de filiação ao PSDB.
Legenda: Ciro Gomes voltou ao PSDB em outubro de 2025, sob à liderança de Tasso Jereissati.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

O PSDB Ceará busca um novo momento sob a presidência de Ciro Gomes. Na primeira semana do ano, o ex-ministro tem intensificado a agenda na sede do partido em Fortaleza, ao receber deputados, lideranças e outros políticos do interior, com o tom de “cada vez mais candidato”, como indicam aliados nos bastidores. 

Ciro voltou à legenda tucana em outubro do ano passado, assumindo o comando do partido em novembro. Além dele, a agremiação filiou o ex-prefeito José Sarto para presidir o PSDB Fortaleza. Em outra frente, a deputada estadual Emília Pessoa atua como presidente do PSDB Mulher no Ceará. 

Na última terça-feira (6), os três realizaram o primeiro encontro de alinhamento de 2026 para a “construção de um novo projeto para o Ceará”, conforme divulgação do partido nas redes sociais. 

Na sequência da semana, Ciro tem recebido lideranças para tratar da política estadual, como foi o caso dos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT) e Lucinildo Frota (PDT), e do ex-prefeito de Quixadá João Paulo Furtado. Outras agendas estão previstas para a próxima semana. 

Desde o ano passado, Ciro é apontado como possível adversário do governador Elmano de Freitas (PT) na corrida pelo Palácio da Abolição, algo que ele ainda não confirma, ao mesmo tempo que reitera ser um “soldado do partido”

Por outro lado, aliados já contam com o tucano para a disputa e o colocam como o nome mais competitivo. Conversas internas dão conta que Ciro está cada vez mais disposto a liderar o grupo de oposição e ser o candidato ao Governo do Ceará. O redesenho no PSDB seria o pontapé inicial para esse projeto.  

Veja também

teaser image
PontoPoder

Qual a força dos partidos políticos no Ceará para negociar estratégias em 2026?

teaser image
PontoPoder

Como o PSDB tenta se reposicionar com a chegada de Ciro Gomes às vésperas de 2026

‘RECONSTRUÇÃO’

As movimentações do PSDB Ceará envolvem um processo de renovação das comissões provisórias do partido, formadas ainda na época da presidência de Ozires Pontes (PSDB), prefeito de Massapê, na região Norte do Ceará. 

Além disso, a atuação da sigla passa pela escuta de lideranças, com a perspectiva da chegada de novos nomes. Esse processo, deve ficar mais intenso até a janela partidária de março, quando políticos podem migrar de legenda sem o risco de perder o mandato. 

Em contato com o PontoPoder, José Sarto explica que o trabalho inicial tem sido de “diagnóstico” para entender “quem estava efetivamente ligado ao PSDB e quem tinha pretensões de reconstruir” o partido. “Nós estamos ouvindo os deputados federais que têm afinidade, os deputados estaduais, ex-prefeitos, lideranças do Ceará todo”, pontuou. 

"Tem uma demanda muito grande de pessoas querendo saber como será essa reconstrução do PSDB. O Ciro tem menos tempo e eu fico, basicamente, nessa interlocução primeira e, na sequência, o Ciro dá andamento"
José Sarto
Ex-prefeito e presidente do PSDB Fortaleza

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) tem papel importante nessas articulações, enfatiza Sarto, mas estaria temporariamente ausente das reuniões por questões de saúde.

AGENDA COM DEPUTADOS

Na sede do partido em Fortaleza, Ciro Gomes recebeu os deputados Antônio Henrique e Lucinildo Frota nessa quinta-feira (9). Outros parlamentares devem ter a mesma agenda ao longo da próxima semana. 

Ao PontoPoder, Lucinildo comentou que foi ao PSDB para tratar de assunto relacionado à política de Maracanaú — base eleitoral do deputado —, e acabou encontrando Ciro nos corredores, mas uma nova conversa está programada para a próxima semana. 

Já Antônio Henrique teve um momento agendado com Ciro. Em retorno à reportagem, o parlamentar informou que a conversa foi voltada para a conjuntura estadual, no momento em que o líder tucano tem recebido o público político. 

“O projeto está sendo construído e a gente vai, dentro desse grupo, enfrentar aí esse adversário, que é o Governo, para poder reorganizar o Estado”, defendeu Antônio Henrique. 

Ambos os parlamentares fazem parte da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará, integram a oposição e devem deixar o partido na janela partidária, junto com os deputados Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT). 

O União Brasil e o PL são apontados como destinos partidários do quarteto, mas as negociações seguem em andamento até a janela partidária. Com a chegada de Ciro, o PSDB também passa a constar nessa equação. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Ciro Gomes ao lado de Tasso Jereissati durante o ato de filiação ao PSDB.
PontoPoder

PSDB Ceará intensifica agenda política, com Ciro Gomes ‘cada vez mais candidato’, dizem aliados

Ex-ministro assumiu a presidência estadual da sigla em novembro de 2025.

Marcos Moreira e Bruno Leite
Há 1 hora
Camilo Santana e Lula conversam durante evento.
PontoPoder

Lula sanciona lei que inclui profissionais do ensino infantil na carreira de magistério

São beneficiados todos os profissionais da área, independentemente do cargo que ocupam.

Luana Severo
Há 1 hora
Lula fala ao microfone durante evento com público, veste terno escuro e aponta com o dedo enquanto sorri; pessoas ao fundo acompanham e registram com celulares
PontoPoder

Quais os desafios de Lula no Nordeste para as Eleições de 2026

Fortalecimento do bolsonarismo e queda na avaliação do governo podem ser entraves para garantir o eleitorado da região.

Luana Barros
Há 2 horas
Foto do vereador PP Cell, de Fortaleza, discursando.
PontoPoder

Conselho de Ética do PDT Fortaleza é favorável à expulsão do vereador PP Cell do partido

Presidente do Diretório Municipal afirmou que ainda deve receber parecer da relatoria do caso.

Bruno Leite
09 de Janeiro de 2026
Autoridade discursa em tribuna oficial durante sessão solene, segurando documentos e utilizando microfone, em ambiente institucional com bandeira do Brasil ao fundo. A cena ocorre em plenário legislativo, com arquitetura moderna, iluminação destacada e clima formal, caracterizando um contexto político e jornalístico de pronunciamento ou leitura de discurso oficial.
PontoPoder

Oposição reage e prevê derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria

Deputados e senadores repudiaram a decisão do presidente da República.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de capa do livro A Palavra que Resta e do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.
PontoPoder

De José de Alencar a Stênio Gardel: cearenses estão em lista de leitura de Bolsonaro

Acervo específico do DF pode ser lido e resenhado para reduzir a pena.

Beatriz Rabelo
08 de Janeiro de 2026
Guilherme Sampaio durante ato na PRaça do Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha.
PontoPoder

Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A'

Lideranças da sigla participaram do ato em defesa da democracia, na Praça do Ferreira, nesta quinta-feira (8).

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
08 de Janeiro de 2026
Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE
PontoPoder

Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bolsonaro à esquerda e cena do filme Ainda Estou Aqui à direita. Imagem usada em matéria onde ex-presidente pede a Moraes redução de pena por meio da leitura.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes para diminuir pena lendo livros; veja obras permitidas

"Ainda Estou Aqui", que inspirou o filme vencedor do Oscar no ano passado, é um dos títulos que o ex-presidente pode ler e resenhar.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Elmano de Freitas de terno e camisa branca fala durante entrevista, com expressão séria, em ambiente institucional. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Ceará desfocadas; em primeiro plano, câmera de gravação.
PontoPoder

Elmano comenta crise na relação com Ivo Gomes após declarações do ex-prefeito: 'Agora é dialogar'

Ex-prefeito de Sobral disse não ter mais "nenhum compromisso" com pré-candidatura à reeleição do governador.

Luana Barros e Flávia Rabelo, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade em traje formal discursa em um púlpito com dois microfones durante evento institucional. Ao fundo, um grande painel azul exibe o texto “MAPA da Segurança Pública 2025”, com referências ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Governo Federal do Brasil, indicando uma cerimônia oficial voltada ao tema da segurança pública.
PontoPoder

Lewandowski entrega carta de demissão e deixará Ministério da Justiça

O ministro estaria desgastado de embates políticos, como a tramitação da PEC da Segurança Pública

Redação
08 de Janeiro de 2026
Autoridades em trajes formais estão reunidas em um palco institucional enquanto um representante assina um documento sobre uma mesa. Ao fundo, um grande painel azul exibe a frase 'Defesa da Democracia' e a marca do Governo do Brasil. Bandeiras nacionais aparecem à esquerda, e várias pessoas aplaudem o ato, sugerindo uma cerimônia solene de caráter oficial.
PontoPoder

Lula veta PL da dosimetria durante evento do 8 de janeiro

Projeto voltará ao Congresso Nacional, e deputados e senadores decidirão se o veto se mantém ou não.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Camilo Santana durante entrevista ao PontoPoder. De blazer azul e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana nega articulação para assumir o Ministério da Justiça

Aliados do petista avaliam que ele reúne credenciais políticas e administrativas para ocupar o cargo.

Igor Cavalcante, Flávia Rabelo e Beatriz Matos
08 de Janeiro de 2026
Foto de iluminação no Passeio Público, em Fortaleza.
PontoPoder

Prefeitura de Fortaleza concede parque de iluminação e semáforos até 2040, por mais de R$ 4 bilhões

Homologação do certame ocorreu no dia 23 de dezembro e contrato foi assinado em 31 de dezembro.

Bruno Leite
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fachada da sede da PF em Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PF apura compra de votos na região do Cariri e acaba prendendo suspeito por abuso sexual infantil

Operação no interior do Ceará mira o uso indevido de recursos de campanha nas eleições municipais de 2024.

Marcos Moreira
08 de Janeiro de 2026
Multidão com roupas verde e amarelo invadem prédio do Congresso Nacional em 8 de janeiro.
PontoPoder

8 de Janeiro completa três anos em meio à expectativa da decisão de Lula sobre o PL da Dosimetria

Base governista mira reversão de 34 votos no Senado para sustentar possível veto de Lula.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade judicial sentada à bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência. A autoridade em questão é Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Moraes anula sindicância do CFM sobre atendimento médico de Bolsonaro na prisão

Ex-presidente caiu na cela onde cumpre pena, e foi ao hospital para fazer exames.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre saída dele do hospital, após queda.
PontoPoder

Bolsonaro retorna à PF após realizar exames para investigar sequelas da queda

No hospital, ex-presidente realizou tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem do presidente Lula, que sancionou lei proibindo descontos associativos pelo INSS.
PontoPoder

Lei que proíbe descontos associativos pelo INSS é sancionada

Medida foi publicada no Diário Oficial, visando aumentar a segurança dos empréstimos consignados.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lula e demais autoridades na cerimônia de anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS.
PontoPoder

Lula anuncia construção do primeiro hospital inteligente do SUS

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) em cerimônia no Palácio do Planalto.

Redação
07 de Janeiro de 2026