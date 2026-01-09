PSDB Ceará intensifica agenda política, com Ciro Gomes ‘cada vez mais candidato’, dizem aliados

O PSDB Ceará busca um novo momento sob a presidência de Ciro Gomes. Na primeira semana do ano, o ex-ministro tem intensificado a agenda na sede do partido em Fortaleza, ao receber deputados, lideranças e outros políticos do interior, com o tom de “cada vez mais candidato”, como indicam aliados nos bastidores.

Ciro voltou à legenda tucana em outubro do ano passado, assumindo o comando do partido em novembro. Além dele, a agremiação filiou o ex-prefeito José Sarto para presidir o PSDB Fortaleza. Em outra frente, a deputada estadual Emília Pessoa atua como presidente do PSDB Mulher no Ceará.

Na última terça-feira (6), os três realizaram o primeiro encontro de alinhamento de 2026 para a “construção de um novo projeto para o Ceará”, conforme divulgação do partido nas redes sociais.

Na sequência da semana, Ciro tem recebido lideranças para tratar da política estadual, como foi o caso dos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT) e Lucinildo Frota (PDT), e do ex-prefeito de Quixadá João Paulo Furtado. Outras agendas estão previstas para a próxima semana.

Desde o ano passado, Ciro é apontado como possível adversário do governador Elmano de Freitas (PT) na corrida pelo Palácio da Abolição, algo que ele ainda não confirma, ao mesmo tempo que reitera ser um “soldado do partido”.

Por outro lado, aliados já contam com o tucano para a disputa e o colocam como o nome mais competitivo. Conversas internas dão conta que Ciro está cada vez mais disposto a liderar o grupo de oposição e ser o candidato ao Governo do Ceará. O redesenho no PSDB seria o pontapé inicial para esse projeto.

‘RECONSTRUÇÃO’

As movimentações do PSDB Ceará envolvem um processo de renovação das comissões provisórias do partido, formadas ainda na época da presidência de Ozires Pontes (PSDB), prefeito de Massapê, na região Norte do Ceará.

Além disso, a atuação da sigla passa pela escuta de lideranças, com a perspectiva da chegada de novos nomes. Esse processo, deve ficar mais intenso até a janela partidária de março, quando políticos podem migrar de legenda sem o risco de perder o mandato.

Em contato com o PontoPoder, José Sarto explica que o trabalho inicial tem sido de “diagnóstico” para entender “quem estava efetivamente ligado ao PSDB e quem tinha pretensões de reconstruir” o partido. “Nós estamos ouvindo os deputados federais que têm afinidade, os deputados estaduais, ex-prefeitos, lideranças do Ceará todo”, pontuou.

"Tem uma demanda muito grande de pessoas querendo saber como será essa reconstrução do PSDB. O Ciro tem menos tempo e eu fico, basicamente, nessa interlocução primeira e, na sequência, o Ciro dá andamento" José Sarto Ex-prefeito e presidente do PSDB Fortaleza

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) tem papel importante nessas articulações, enfatiza Sarto, mas estaria temporariamente ausente das reuniões por questões de saúde.

AGENDA COM DEPUTADOS

Na sede do partido em Fortaleza, Ciro Gomes recebeu os deputados Antônio Henrique e Lucinildo Frota nessa quinta-feira (9). Outros parlamentares devem ter a mesma agenda ao longo da próxima semana.

Ao PontoPoder, Lucinildo comentou que foi ao PSDB para tratar de assunto relacionado à política de Maracanaú — base eleitoral do deputado —, e acabou encontrando Ciro nos corredores, mas uma nova conversa está programada para a próxima semana.

Já Antônio Henrique teve um momento agendado com Ciro. Em retorno à reportagem, o parlamentar informou que a conversa foi voltada para a conjuntura estadual, no momento em que o líder tucano tem recebido o público político.

“O projeto está sendo construído e a gente vai, dentro desse grupo, enfrentar aí esse adversário, que é o Governo, para poder reorganizar o Estado”, defendeu Antônio Henrique.

Ambos os parlamentares fazem parte da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará, integram a oposição e devem deixar o partido na janela partidária, junto com os deputados Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT).

O União Brasil e o PL são apontados como destinos partidários do quarteto, mas as negociações seguem em andamento até a janela partidária. Com a chegada de Ciro, o PSDB também passa a constar nessa equação.