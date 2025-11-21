Ciro Gomes assume a presidência do PSDB Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes assumiu a presidência do PSDB Ceará. Ele, que retornou ao partido após quase 30 anos, recebeu a função do prefeito de Massapê, Ozires Pontes.

O gestor publicou uma foto nas redes sociais, nesta sexta-feira (21), passando o bastão para o ex-governador.

"Eu, que quando criança, aos 9 anos de idade, fiz parte do elenco da propaganda eleitoral da campanha dele para governador, hoje estou aqui, passando a presidência do PSDB para ele. Um homem da mente brilhante, um dos maiores cearenses, um líder preocupado com o Ceará e com a nossa gente", escreveu.

Ciro já havia assumido a presidência da comissão provisória da legenda no dia 5 de novembro deste ano. Agora, passa a controlar o partido de forma definitiva após encontro simbólico de passagem de bastão nesta sexta.

Candidato?

Ciro retornou ao PSDB e tem feito mistério sobre o desafio que poderá abraçar para o ano que vem. Enquanto aliados o querem para uma candidatura a governador, lideranças nacionais ainda apostam que o cearense poderá ser, mais uma vez, candidato a presidente.

Ciro, por enquanto, deixa o cenário em aberto quando é questionado sobre o futuro político.

Agora, na função de presidente da legenda no Ceará, terá a função de reconstruir o PSDB no Estado. Sigla que já foi a maior do Ceará, se encontra em dificuldades desde que deixou de comandar o Palácio do Abolição com Lúcio Alcântara.