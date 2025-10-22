Diário do Nordeste
Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Escrito por
, e
PontoPoder
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB
Legenda: Político abonou ficha de filiação de Ciro Gomes
Foto: Thiago Gadelha

Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Ceará, o ex-senador Tasso Jereissati atribuiu ao novo filiado da legenda, Ciro Gomes, as missões de reconstruir a agremiação — após um histórico de cisões — e o que chamou de “cultura de alegria” no Ceará.

A declaração do político aconteceu nesta quarta-feira (22), durante o ato de filiação do ex-pedetista. Na ocasião, Jereissati abonou a ficha do ex-ministro da Integração e ex-governador do Ceará, marcando o retorno dele ao partido quase 30 anos após sua saída. Além disso, anunciou Ciro como o novo presidente do PSDB no Estado.

“Ciro tem duas missões nesse momento, importantíssimas e históricas”, salientou Tasso, antes de mencionar quais seriam. “Uma, ao nível nacional: Ciro vai ajudar a reconstruir um partido, que mais do que nunca é necessário ao Brasil”, citou.

Nas palavras dele, o PSDB deve ser “um partido de centro que consiga dialogar com todos, que não exclua ninguém, que esteja aberto e tenha a tolerância, compreensão e espírito democrático”. Assim, afirmou, deverá “entender se um deputado e mais à direita ou é mais à esquerda” e ter “a capacidade de dialogar e conviver”.

Na esteira do que elegeu como primeira missão, Tasso se mostrou crítico ao “clima de intolerância e divisão” e alegou que a sua legenda “tem esse papel para a história do Brasil e para o futuro do Brasil”, o de apontar para uma saída do cenário indicado.

"Missão" de Ciro no Ceará

E deu continuidade para sua explanação, atribuindo uma segunda iniciativa. “Outra missão, Ciro”, disse, se dirigindo ao recém-filiado. “É reconstruir, aqui, no estado do Ceará, aquela cultura de alegria, de entusiasmo, autoestima e orgulho de ser cearense”, falou.

Tasso relembrou sua trajetória como governador do Estado. De acordo com ele, antes de chegar ao comando do Executivo estadual, o Ceará era conhecido como “a terra dos três coronéis”. “Viramos essa história. Não eu, nós. O Ciro e outros tantos, administradores, técnicos, secretários, políticos. Mudamos essa imagem do Ceará”.

A liderança tucana declarou ainda que há um desconhecimento por parte da população quanto ao nome de quem governa o Ceará atualmente. “Não é difícil quem não saiba o nome”, disse.

“Onde é que está a presença, a personalidade cearense, colocada na política brasileira? Não existe mais”, continuou, criticando ainda os índices de violência e a presença de facções criminosas no Estado.

