Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE

A Live PontoPoder desta quinta-feira (18) analisa as mudanças na base aliada do governador Elmano de Freitas (PT), com as recentes declarações de Ivo Gomes, ex-prefeito de Sobral. O cenário de manifestações um ano após o 8 de janeiro, o veto de Lula ao PL da Dosimetria e a disputa presidencial no Nordeste também estarão em pauta.

A live é apresentada pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e conta com a participação dos repórteres Bruno Leite e Luana Barros. A transmissão será pelos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste.