Troca de comando do PRD Ceará mexe com bancada na Câmara de Fortaleza

A saída do vereador Michel Lins do comando do Partido Renovação Democrática (PRD) no Ceará, seguida da sua desfiliação, vai modificar a bancada da agremiação na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O desembarque de Michel marca uma baixa na bancada que hoje é composta por três membros. Apesar disso, Gardel Rolim (antes no PDT) oficializou sua ida para o PRD e Carla Ibiapina (hoje no DC) é considerada uma provável nova filiada.

Saída de Michel Lins

A despedida do ex-presidente do diretório estadual aconteceu na última quarta-feira (6), já o comunicado de partida das fileiras do PRD ocorreu nesta segunda-feira (9), por meio de uma publicação nas redes sociais.

Em seu perfil, Michel Lins afirmou apenas ter entregado a administração estadual do partido. Na legenda da publicação, ele explicou que agora seguirá um novo caminho e que se manterá “firme nos valores em que acredito”.

“Saio com o coração feliz e com a convicção de que entreguei o meu melhor”, disse o vereador, também pontuando os resultados alcançados durante o período de sua liderança no partido.

Desde segunda-feira, conforme checou o PontoPoder junto ao Sistema de Filiação Partidária (Filia) nesta terça-feira (10), Michel Lins está filiado ao Republicanos. Até o momento, o parlamentar não comentou sobre o tema, mesmo após ser procurado.

Após a publicação deste texto, Michel Lins detalhou à reportagem a sua troca partidária. Ao que afirmou, a ida para o Republicanos se dá junto com sua admissão na vice-presidência estadual do partido.

Em suas palavras, ele assumirá "toda a coordenação e estratégia de campanha e política", com o objetivo de eleger "pelo menos três estaduais e dois deputados federais".

O político compartilhou um registro em que aparece ao lado do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira; o presidente estadual do partido no Ceará, Chiquinho Feitosa; o presidente da Câmara dos Deputados e agora seu correligionário, Hugo Motta; e o vereador Ronaldo Martins, atual vice-presidente estadual da legenda.

Legenda: Michel Lins posou ao lado de lideranças do Republicanos. Foto: Reprodução/Acervo Pessoal.

Na manhã desta quarta-feira (11), Michel publicou a foto em seu Instagram. "Hoje visto a camisa 10 do meu novo time! Um time maior, com mais estrutura e muito mais forte", escreveu ele na legenda, que também reforça as informações sobre suas funções na nova agremiação partidária.

Provável substituição

A vereadora Carla Ibiapina (atualmente no DC) é tida como uma provável substituta na condução da agremiação partidária no Ceará e também na quantidade de cadeiras no Plenário Fausto Arruda.

A troca de siglas fora da janela eleitoral para vereadores, no entanto, dependeria de uma anuência — uma espécie de autorização — da sua atual casa partidária, para não incorrer na perda do mandato eletivo.

Procurada pela reportagem, por meio de sua equipe de gabinete, Ibiapina não respondeu aos questionamentos. Eventuais manifestações posteriores serão acrescentadas ao texto.

Dois vereadores permanecem

Quem deve se manter nos quadros do partido é Aguiar Toba, segundo o próprio explicou. “A gente vai ficar no PRD, já conversamos com o Michel Lins e com o pessoal que vai dirigir o partido aqui no Estado”, frisou o político em entrevista.

“Não sou candidato a nada. Fui eleito pelo PRD, é um partido que me acolheu, ganhei a primeira eleição por ele, então acho que é justo continuar”, destacou. Toba também informou que Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas, deve assumir a presidência estadual da Federação Renovação Solidária (composta por PRD e Solidariedade).

O PontoPoder acionou a assessoria de imprensa da gestora para que pudesse comentar sobre as declarações do vereador de Fortaleza. Não houve devolutiva até a última atualização deste texto.

Chiquinho dos Carneiros foi outro vereador da CMFor que reforçou sua permanência. “No momento, não vejo nenhum motivo, não serei candidato para estar trocando de partido, então hoje me mantenho no PRD”, comentou.

O parlamentar revelou que tem mantido conversas com lideranças ligadas ao grupo cotado para presidir a federação que o PRD integra. “Tive uma reunião com o Júnior Mano, que foi muito produtiva. E acredito que, logo, logo, avançará, sim”, completou.

Chegada de Gardel Rolim

Já Gardel Rolim (antes no PDT) fechou sua migração para o PRD, mas sem anúncio público. A mudança sequer foi atualizada na página do Parlamento. A informação foi checada pelo PontoPoder, nesta terça-feira, em consulta à Justiça Eleitoral.

A certidão de filiação mostra que o vereador deixou o PDT no dia 21 de janeiro deste ano, mesma data do seu embarque no PRD. Pela nova legenda, ele deve concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de outubro.

Na última semana, o PontoPoder mostrou que os vereadores pedetistas que almejavam participar destas eleições estavam insatisfeitos com a indefinição do partido sobre a nominata à Alece, o que poderia motivar baixas como esta. Entretanto, nada havia sido confirmado até então, nem Gardel havia se pronunciado.

O PDT Ceará informou que tomou ciência da desfiliação de Gardel Rolim nessa segunda-feira (9) e disse que deve se reunir nos próximos dias para avaliar a situação e decidir as providências a serem tomadas — a exemplo da abertura de uma ação pedindo a perda do mandato por infidelidade partidária.

O vereador Gardel Rolim e a direção do PDT Fortaleza também foram acionados para mais detalhes sobre a movimentação.