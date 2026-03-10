Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita de assessor do governo Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com pedido junto ao ministro Alexandre de Moraes para receber, na prisão, uma visita de Darren Beattie, assessor do governo Trump para políticas ligadas ao Brasil.

Beattie foi nomeado para o cargo em fevereiro e já criticou o próprio ministro do STF, classificando-o como "principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro". O assessor também é crítico do governo Lula.

No pedido de liberação, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita fosse extraordinariamente autorizada para segunda (16) ou terça (17), já que as visitas ao ex-presidente ocorrem geralmente às quartas ou sábados.

Veja também PontoPoder Moraes e Dino votam para Bolsonaro continuar preso na Papudinha, em Brasília Mundo EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina

Darren Beattie vem ao Brasil na semana que vem, tendo como agenda oficial um evento em São Paulo na quarta-feira (18), conforme informações do g1.

No Departamento de Estado dos EUA, o assessor atua na proposição e supervisão de políticas de Washington relacionadas a Brasília.

Antes de atuar no cargo, Beattie foi redator de discursos da Casa Branca no 1º mandato de Donald Trump como presidente, tendo sido demitido em 2018 por um discurso em evento frequentado por nacionalistas brancos.