Ganhador do Eusébio em bolão da Mega-Sena não solicitou resgate do prêmio de R$ 158 milhões

Um dos cinco vencedores de bolão da Mega-Sena, com prêmio de R$ 158 milhões, ainda não solicitou o resgate do dinheiro até a última segunda-feira (9). A Caixa Econômica Federal detalhou que os cinco fizeram a compra das cotas na lotérica Sorte Mais Brasil, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os ganhadores não se conhecem, então não conseguem avisar ao quinto vencedor. As cotas foram compradas de forma separada e cada um precisa solicitar o prêmio com o recibo da compra.

O valor da cota para o concurso 2979, sorteado na terça-feira (3), foi de R$ 16,20. Dividindo o prêmio, cada um ganhou R$ 31,6 milhões. O valor será pago apenas depois de o ganhador se apresentar em uma agência da Caixa.

Resultado Mega-Sena do concurso 2979

37 - 18 - 47 - 27 - 43 - 53

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: