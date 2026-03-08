Veja o resultado da Tele Sena deste domingo (08/03)

O SBT divulgou neste domingo (8), o resultado da Tele Sena Semanal de número 94. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.

O sorteio é realizado ao vivo pela programação do SBT. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão também ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

1ª rodada: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25

2ª rodada: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

GIRO DA SEMANA

Giro – R$ 100,00: 364

Giro – R$ 200,00: 2697

Giro – R$ 500,00: 18952

Giro – R$ 1.000,00: 09901

Veja o resultado da Tele Sena de Carnaval

Além do sorteio da Tele Sena Semanal, este domingo (8) também traz o 4º sorteio da Tele Sena de Carnaval. Essa página será atualizada quando ele for realizado.

1º sorteio (15/2) – 01 - 18 - 23 - 40 - 47

2º sorteio (22/2) – 11 - 14 - 19 - 21 - 22 - 49

3º sorteio (1º/3) – 12 - 32 - 33 - 42 - 45 - 54

4º sorteio (8/3) – a página será atualizada após o resultado

5º sorteio – previsto para 15/3

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: