Veja o resultado da Tele Sena deste domingo (08/03)
O sorteio é transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.
O SBT divulgou neste domingo (8), o resultado da Tele Sena Semanal de número 94. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.
O sorteio é realizado ao vivo pela programação do SBT. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão também ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena.
Veja o resultado da Tele Sena Semanal
- 1ª rodada: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
- 2ª rodada: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
GIRO DA SEMANA
- Giro – R$ 100,00: 364
- Giro – R$ 200,00: 2697
- Giro – R$ 500,00: 18952
- Giro – R$ 1.000,00: 09901
Veja o resultado da Tele Sena de Carnaval
Além do sorteio da Tele Sena Semanal, este domingo (8) também traz o 4º sorteio da Tele Sena de Carnaval. Essa página será atualizada quando ele for realizado.
- 1º sorteio (15/2) – 01 - 18 - 23 - 40 - 47
- 2º sorteio (22/2) – 11 - 14 - 19 - 21 - 22 - 49
- 3º sorteio (1º/3) – 12 - 32 - 33 - 42 - 45 - 54
- 4º sorteio (8/3) – a página será atualizada após o resultado
- 5º sorteio – previsto para 15/3
Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
- Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
- Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
- Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
- Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
- Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.