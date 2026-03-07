Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem 11 superprédios em construção; 5 serão entregues em 2026

Capital vive processo intenso de verticalização.

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto de região com diversos superprédios na Beira-Mar, em Fortaleza.
Legenda: Fortaleza terá 22 prédios com mais de 100 metros de altura até 2030.
Foto: Kid Jr.

A verticalização de Fortaleza tem chegado a patamares cada vez maiores. A cidade deve chegar a 22 prédios com mais de 100 metros de altura até 2030.

Atualmente, a Capital tem 11 superprédios em construção. Desses, cinco devem ser entregues ainda este ano, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) a pedido do Diário do Nordeste.

Os próximos superprédios a serem inaugurados em Fortaleza estão na região da Beira-Mar e nos bairros Mucuripe e Varjota.  Os edifícios têm dezenas de andares, com cada apartamento avaliado em até R$ 20 milhões.

Veja a lista de superprédios construídos e em lançamento em Fortaleza:

Os empreendimentos de luxo e superluxo buscam unir sofisticação e experiência "premium" de moradia. Entre as comodidades estão personalização do projeto interno, elevador com hall individual, rooftops panorâmicos e espaços de convivência sofisticados.

ALTA CONCENTRAÇÃO DE RENDA

O boom de superprédios em Fortaleza é impacto da extrema concentração de renda da Capital e da chegada de investidores estrangeiros, analisa o economista especialista em mercado imobiliário Mário Monteiro. 

“É um fenômeno típico da distribuição de renda do Ceará, que é muito concentrada. Existem várias alternativas, tanto de ser patrimônio de pessoas de fora trazendo para o Ceará, como uma proteção patrimonial de moradores. O turismo também atrai”, explica.

O especialista aponta que o mercado da construção civil é eficiente em aproveitar os períodos de alta demanda para capitalizar. Não é possível afirmar, na visão de Mário Monteiro, que Fortaleza se tornou um hub para superprédios. 

“Vejo isso como algo pontual. É um fator externo que acontece independentemente de a economia cearense estar boa ou má, crescendo ou diminuindo. É positivo para o setor, mas não obedece tanto ao ciclo das economias”, avalia.

O desenvolvimento do mercado imobiliário de luxo também aquece atividades complementares focadas nos moradores de alta renda, lembra Ricardo Coimbra, economista do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon).

Veja também

teaser image
Ceará

Prefeitura quer mudar limites de altura dos prédios em Fortaleza; Sinduscon diz que Outorga Onerosa trouxe avanços

teaser image
Negócios

Quais as ruas mais caras de Fortaleza? Superprédios valorizam endereços e imóveis custam R$ 10 mi

teaser image
Negócios

Um a cada dois trabalhadores atua por conta própria nestas cidades do Ceará

“Essas construções promovem a modernização e a transformação do ambiente urbano, notadamente na Avenida Beira Mar. Esse desenvolvimento fomenta, por sua vez, atividades complementares, como restaurantes, supermercados, farmácias e opções de entretenimento”, disse.

INTENSA VERTICALIZAÇÃO EXIGE CAUTELA

O ciclo intenso de verticalização em Fortaleza reflete a confiança do mercado imobiliário, mas exige cautela, pondera Lucas Moraes, coordenador de Engenharia Civil da faculdade INBEC.

“Para além do aspecto mercadológico, a verticalização impõe desafios significativos à infraestrutura e ao meio ambiente urbano. A concentração de edifícios muito altos intensifica a demanda por mobilidade, saneamento, energia e drenagem”, comenta.

Caso ocorra sem planejamento urbano integrado, o fenômeno pode gerar sobrecarga viária, ilhas de calor, sombreamento excessivo e alterações na circulação dos ventos.  

Experiências como a de Balneário Camboriú demonstram que o crescimento em altura, quando não acompanhado de planejamento adequado, pode pressionar serviços públicos e elevar custos urbano.
Lucas Moraes
professor de Engenharia Civil

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Feira Fiec: indústria do Ceará, em êxtase, expõe o que faz ao cearense

Este colunista acompanhou ontem os trabalhos de preparação do Centro de Eventos para a Feira da Indústria Fiec. E foi positivamente impactado pelo que viu

Egídio Serpa
Há 2 horas
Foto de região com diversos superprédios na Beira-Mar, em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 11 superprédios em construção; 5 serão entregues em 2026

Capital vive processo intenso de verticalização.

Mariana Lemos
Há 2 horas
Confira o resultado da Quina, concurso 6969, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 13,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6969, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 13,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3629, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3629, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2896 – Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2896 – Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2896 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2933 de hoje, sexta-feira, 06/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2933 de hoje, sexta-feira, 06/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2933 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,7 milhões.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 819 - Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 3,2 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 819 - Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 819 em 06/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Foto de um leão para representar a Receita Federal.
Negócios

Receita Federal anuncia regras do Imposto de Renda 2026

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês foi sancionada em 2025.

Redação
06 de Março de 2026
Egídio Serpa

Itaueira conquista Selo de Integridade do Ministério da Agricultura

O Selo estende-se a outras empresas do grupo, que tem, segundo o Mapa, sólida governança, compromissos ambiental e responsabilidade social

Egídio Serpa
06 de Março de 2026
imagem mostra aeroporto de fortaleza com aviões da gol, latam e tap no pátio de aeronaves.
Igor Pires

Ceará recebe 11,4 mil estrangeiros em janeiro, o maior valor em nove anos; veja por país

Igor Pires
06 de Março de 2026
Imagem montagem de maço de notas de 100 de Dólar.
Negócios

IR 2026: Como declarar contas globais e investimentos no exterior

Detalhes são importantes para evitar cair na malha fina.

Paloma Vargas
06 de Março de 2026
Pátio portuário com grandes chapas de aço empilhadas em primeiro plano. Ao fundo, há navios atracados, guindastes e estruturas industriais próximas ao mar, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Indústria corresponde a 86% das exportações no Ceará e fatura R$ 9,9 bilhões em 2025

Com o objetivo de manter o crescimento do setor, evento Feira da Indústria Fiec reúne representantes do mercado em evento gratuito.

Letícia do Vale
06 de Março de 2026
Egídio Serpa

O mar avança e destrói no Ceará, mas Uece tem a solução

A erosão costeira já fez desaparecer falésias e residências em Caucaia, Beberibe, Cascavel, Icapuí e Flecheiras

Egídio Serpa
06 de Março de 2026
Mulheres trabalhando na fábrica.
Negócios

Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares

A queda do lucro foi causada principalmente pela redução nas vendas e pelo aumento de custos.

Redação
05 de Março de 2026
Fachada do Aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Fraport repudia multa e diz que não há lei sobre assentos no Aeroporto de Fortaleza

A administradora foi multada em R$ 3,1 milhões por retirar assentos do saguão de desembarque.

Luana Severo
05 de Março de 2026
Paulo falando ao microfone.
Negócios

Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).

Redação
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Cearense 3e Soluções é finalista para acessar o mercado de capitais

É um concurso promovido pelo Rota Fácil, da BEE4, que investirá R$ 5 milhões em empresas que desejam abrir o capital

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Área de check-in internacional de um aeroporto, com vários balcões alinhados e divisórias de fila azuis organizadas em um grande saguão amplo e bem iluminado. Há poucas pessoas ao fundo próximas aos balcões. Placas numeradas de 42 a 55 estão suspensas acima dos guichês.
Negócios

Fraport é multada em R$ 3,1 mi pelo Procon Fortaleza após retirada de cadeiras do aeroporto

Segundo denúncias, área de desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou sem cadeiras em janeiro de 2026.

Mylena Gadelha
05 de Março de 2026
Pessoa marcando dezenas na cartela de loteria premiada, relacionada a lotofácil, com destaque para o título na parte superior da cartela. Imagem de jogo de loteria.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta dezenas da Lotofácil e fatura mais de R$ 2 milhões

Outras apostas simples do Ceará faturaram até R$ 6 mil.

Redação
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Produtores de camarão apostam no mercado europeu

Carcinicultores do Ceará e de outros estados do Nordeste reuniram-se ontem em Brasília com autoridades de dois ministérios

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Negócios

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Há uma semana, mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras de produtos e serviços preparam o Centro de Eventos para o acontecimento

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Data center na praia do futuro.
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2895 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Março de 2026