Fortaleza tem 11 superprédios em construção; 5 serão entregues em 2026

A verticalização de Fortaleza tem chegado a patamares cada vez maiores. A cidade deve chegar a 22 prédios com mais de 100 metros de altura até 2030.

Atualmente, a Capital tem 11 superprédios em construção. Desses, cinco devem ser entregues ainda este ano, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) a pedido do Diário do Nordeste.

Os próximos superprédios a serem inaugurados em Fortaleza estão na região da Beira-Mar e nos bairros Mucuripe e Varjota. Os edifícios têm dezenas de andares, com cada apartamento avaliado em até R$ 20 milhões.

Veja a lista de superprédios construídos e em lançamento em Fortaleza:

Os empreendimentos de luxo e superluxo buscam unir sofisticação e experiência "premium" de moradia. Entre as comodidades estão personalização do projeto interno, elevador com hall individual, rooftops panorâmicos e espaços de convivência sofisticados.

ALTA CONCENTRAÇÃO DE RENDA

O boom de superprédios em Fortaleza é impacto da extrema concentração de renda da Capital e da chegada de investidores estrangeiros, analisa o economista especialista em mercado imobiliário Mário Monteiro.

“É um fenômeno típico da distribuição de renda do Ceará, que é muito concentrada. Existem várias alternativas, tanto de ser patrimônio de pessoas de fora trazendo para o Ceará, como uma proteção patrimonial de moradores. O turismo também atrai”, explica.

O especialista aponta que o mercado da construção civil é eficiente em aproveitar os períodos de alta demanda para capitalizar. Não é possível afirmar, na visão de Mário Monteiro, que Fortaleza se tornou um hub para superprédios.

“Vejo isso como algo pontual. É um fator externo que acontece independentemente de a economia cearense estar boa ou má, crescendo ou diminuindo. É positivo para o setor, mas não obedece tanto ao ciclo das economias”, avalia.

O desenvolvimento do mercado imobiliário de luxo também aquece atividades complementares focadas nos moradores de alta renda, lembra Ricardo Coimbra, economista do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon).

“Essas construções promovem a modernização e a transformação do ambiente urbano, notadamente na Avenida Beira Mar. Esse desenvolvimento fomenta, por sua vez, atividades complementares, como restaurantes, supermercados, farmácias e opções de entretenimento”, disse.

INTENSA VERTICALIZAÇÃO EXIGE CAUTELA

O ciclo intenso de verticalização em Fortaleza reflete a confiança do mercado imobiliário, mas exige cautela, pondera Lucas Moraes, coordenador de Engenharia Civil da faculdade INBEC.

“Para além do aspecto mercadológico, a verticalização impõe desafios significativos à infraestrutura e ao meio ambiente urbano. A concentração de edifícios muito altos intensifica a demanda por mobilidade, saneamento, energia e drenagem”, comenta.

Caso ocorra sem planejamento urbano integrado, o fenômeno pode gerar sobrecarga viária, ilhas de calor, sombreamento excessivo e alterações na circulação dos ventos.