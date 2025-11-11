Territórios do luxo: imóveis de até R$ 18 milhões estão em 5 bairros de Fortaleza
Capital tem mais de 600 unidades avaliadas em mais de R$ 2 milhões.
Fortaleza tem se destacado pelo mercado imobiliário de luxo e superluxo, desbancando outras capitais do Nordeste. Há oferta de mais de 600 unidades avaliadas em mais de R$ 2 milhões.
O segmento de imóveis de altíssimo padrão se concentra em apenas cinco bairros da Capital:
- Meireles - 9 empreendimentos;
- Aldeota - 1 empreendimento;
- Mucuripe - 1 empreendimento;
- Praia de Iracema - 1 empreendimento;
- Cocó - 1 empreendimento.
Os dados são do levantamento do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).
São 352 unidades residenciais de luxo em oferta em Fortaleza, todas em prédios, avaliadas entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões. Há outras 258 unidades orçadas em mais de R$ 4 milhões, sendo 254 apartamentos e 4 casas.
Caucaia é o único outro município da Grande Fortaleza com oferta de imóveis de luxo. A cidade tem pelo menos seis casas de luxo, no patamar entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões.
APARTAMENTOS DE ATÉ 18 MILHÕES
O empreendimento mais caro é o Ivens Monumental, na Beira Mar, com apartamentos anunciados a R$ 18 milhões.
As unidades no superprédio variam entre 650 m² a 680 m³, com oito vagas de garagem e elevador privativo. O edifício de 50 andares terá heliponto, três níveis de áreas de lazer e academia com visão 360º para o mar.
Segundo a Diagonal, a construção terá alta tecnologia agregada, utilizando o concreto de 'maior resistência do Brasil'.
Outro empreendimento de superluxo na Beira Mar de Fortaleza é o Wave, com unidades avaliadas em mais de R$ 10 milhões. Os apartamentos têm 436 m², com exceção da cobertura duplex, de 654 m².
As unidades têm quatro suítes e cinco vagas na garagem. A construção também promete alto padrão de acabamento e um conceito de moradia de luxo.
UNIÃO DE SOFISTICAÇÃO DE BEM-ESTAR
Os empreendimentos mais valiosos de Fortaleza se destacam pela localização, design autoral e experiência premium de moradia, aponta Patrícia Mota, conselheira do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-CE).
O tamanho dos apartamentos, que costuma ser de pelo menos R$ 200 m², não é único elemento para que os imóveis cheguem a casa dos milhões. “O comprador desse perfil busca muito mais que metragem. Esse cliente quer conforto, segurança, serviços personalizados e algumas diferenciações”, aponta.
A conselheira afirma que há algumas unidades compactas em Fortaleza que chegam ao conceito de moradia de luxo, devido às características de sofisticação e bem-estar.
Entre as comodidades presentes nos imóveis de luxo, estão hall de entrada privativo, design assinado por grandes projetistas e até elevador para carros.
O QUE DIFERENCIA IMÓVEIS DE LUXO E SUPERLUXO?
Em ambos os casos, os empreendimentos devem garantir sofisticação associada à experiência de moradia, explica Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).
Mas o segmento superluxo vai além, por proporcionar um alto grau de personalização aos moradores. “Comparáveis a verdadeiras mansões verticais, serviços exclusivos e experiências de moradia premium, como rooftops panorâmicos, espaços de convivência sofisticados e integração total entre design, conforto e bem-estar”, acrescenta.
Outro fator, segundo Patrícia Mota, é que os imóveis de alto luxo garantem serviços exclusivos.
“O cliente de alto padrão valoriza muito a sensação de que aquilo que ele tem é único, que ninguém tem nada igual ao que ele tem. É um novo conceito do luxo, de viver com mais qualidade, mas menos ostentação. Embora sejam produtos de altíssimo padrão, você vê um minimalismo”,
CRESCIMENTO DO SETOR
O segmento de imóveis milionários é minoritário no mercado imobiliário de Fortaleza - as unidades de luxo e superluxo representam apenas 7,3% das casas e apartamentos em oferta na Capital.
Há uma tendência, entretanto, de crescimento do setor. O mercado imobiliário de alto padrão vive um dos seus momentos mais expressivos, aponta Patriolino Dias de Sousa.
Fortaleza tem atraído investidores de outras regiões do Brasil e do mundo, que observam Fortaleza 'como uma praça sólida, com boa liquidez e alta valorização dos imóveis'.
“A Beira-Mar, que passou por uma requalificação urbana e se tornou uma vitrine do novo morar de Fortaleza. Além disso, há uma mudança de perfil do comprador, que busca conforto, privacidade, tecnologia e lazer completo sem precisar sair de casa”, comenta.