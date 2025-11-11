Territórios do luxo: imóveis de até R$ 18 milhões estão em 5 bairros de Fortaleza

Fortaleza tem se destacado pelo mercado imobiliário de luxo e superluxo, desbancando outras capitais do Nordeste. Há oferta de mais de 600 unidades avaliadas em mais de R$ 2 milhões.

O segmento de imóveis de altíssimo padrão se concentra em apenas cinco bairros da Capital:

Meireles - 9 empreendimentos;

- 9 empreendimentos; Aldeota - 1 empreendimento;

- 1 empreendimento; Mucuripe - 1 empreendimento;

- 1 empreendimento; Praia de Iracema - 1 empreendimento;

- 1 empreendimento; Cocó - 1 empreendimento.

Os dados são do levantamento do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

São 352 unidades residenciais de luxo em oferta em Fortaleza, todas em prédios, avaliadas entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões. Há outras 258 unidades orçadas em mais de R$ 4 milhões, sendo 254 apartamentos e 4 casas.

Caucaia é o único outro município da Grande Fortaleza com oferta de imóveis de luxo. A cidade tem pelo menos seis casas de luxo, no patamar entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões.

APARTAMENTOS DE ATÉ 18 MILHÕES

O empreendimento mais caro é o Ivens Monumental, na Beira Mar, com apartamentos anunciados a R$ 18 milhões.

As unidades no superprédio variam entre 650 m² a 680 m³, com oito vagas de garagem e elevador privativo. O edifício de 50 andares terá heliponto, três níveis de áreas de lazer e academia com visão 360º para o mar.

Legenda: Ivens Monumental, avaliado em R$ 18 milhões, terá elevador para carro nas unidades. Foto: Divulgação/Diagonal

Segundo a Diagonal, a construção terá alta tecnologia agregada, utilizando o concreto de 'maior resistência do Brasil'.

Outro empreendimento de superluxo na Beira Mar de Fortaleza é o Wave, com unidades avaliadas em mais de R$ 10 milhões. Os apartamentos têm 436 m², com exceção da cobertura duplex, de 654 m².

Legenda: Superprédio Wave, na Beira Mar de Fortaleza, é orçado em mais de R$ 10 milhões Foto: Divulgação/Dasart.

As unidades têm quatro suítes e cinco vagas na garagem. A construção também promete alto padrão de acabamento e um conceito de moradia de luxo.

UNIÃO DE SOFISTICAÇÃO DE BEM-ESTAR

Os empreendimentos mais valiosos de Fortaleza se destacam pela localização, design autoral e experiência premium de moradia, aponta Patrícia Mota, conselheira do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-CE).

O tamanho dos apartamentos, que costuma ser de pelo menos R$ 200 m², não é único elemento para que os imóveis cheguem a casa dos milhões. “O comprador desse perfil busca muito mais que metragem. Esse cliente quer conforto, segurança, serviços personalizados e algumas diferenciações”, aponta.

A conselheira afirma que há algumas unidades compactas em Fortaleza que chegam ao conceito de moradia de luxo, devido às características de sofisticação e bem-estar.

Entre as comodidades presentes nos imóveis de luxo, estão hall de entrada privativo, design assinado por grandes projetistas e até elevador para carros.

O QUE DIFERENCIA IMÓVEIS DE LUXO E SUPERLUXO?

Em ambos os casos, os empreendimentos devem garantir sofisticação associada à experiência de moradia, explica Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

Mas o segmento superluxo vai além, por proporcionar um alto grau de personalização aos moradores. “Comparáveis a verdadeiras mansões verticais, serviços exclusivos e experiências de moradia premium, como rooftops panorâmicos, espaços de convivência sofisticados e integração total entre design, conforto e bem-estar”, acrescenta.

Outro fator, segundo Patrícia Mota, é que os imóveis de alto luxo garantem serviços exclusivos.

“O cliente de alto padrão valoriza muito a sensação de que aquilo que ele tem é único, que ninguém tem nada igual ao que ele tem. É um novo conceito do luxo, de viver com mais qualidade, mas menos ostentação. Embora sejam produtos de altíssimo padrão, você vê um minimalismo”,

CRESCIMENTO DO SETOR

O segmento de imóveis milionários é minoritário no mercado imobiliário de Fortaleza - as unidades de luxo e superluxo representam apenas 7,3% das casas e apartamentos em oferta na Capital.

Há uma tendência, entretanto, de crescimento do setor. O mercado imobiliário de alto padrão vive um dos seus momentos mais expressivos, aponta Patriolino Dias de Sousa.

Fortaleza tem atraído investidores de outras regiões do Brasil e do mundo, que observam Fortaleza 'como uma praça sólida, com boa liquidez e alta valorização dos imóveis'.

“A Beira-Mar, que passou por uma requalificação urbana e se tornou uma vitrine do novo morar de Fortaleza. Além disso, há uma mudança de perfil do comprador, que busca conforto, privacidade, tecnologia e lazer completo sem precisar sair de casa”, comenta.