Superprédio na Beira Mar é um dos mais luxuosos do Brasil, e unidade custará cerca de R$ 17 milhões

Morar em um apartamento de frente para a Beira Mar de Fortaleza é para poucos. Entre esses poucos, um grupo ainda mais seleto terá o privilégio não só de estar de frente para a praia, mas em um empreendimento com características um tanto singulares: oito vagas de garagem por apartamento, elevadores privativos e heliponto são algumas delas.

O Ivens Monumental, empreendimento da Diagonal em parceria com o Grupo M. Dias Branco, homenageia o grande fundador da gigante cearense do setor de massas e biscoitos, Ivens Dias Branco. Em vários espaços do "superprédio" de mais de 50 andares e 165 metros de altura, elementos relacionados à trajetória do empresário estão presentes, como um busto e algumas frases emblemáticas ditas por ele.

Em entrevista à coluna, o fundador da Diagonal, João Fiúza, fala sobre o projeto que ele define como “emblemático”. Perguntado se é o prédio mais luxuoso de Fortaleza, responde com ênfase. “Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu diria até que é um dos prédios mais luxuosos do Brasil, um empreendimento desses estaria muito bem em qualquer lugar do Brasil; São Paulo, Rio de Janeiro”, afirma.

“Um projeto muito emblemático, de superluxo, com todos os diferenciais que um prédio pode ter”, destaca Fiúza.

Além das já citadas, outros detalhes do imóvel de luxo são o pé direito de 3,5 metros, além de três níveis de lazer, quatro níveis de subsolo e três de sobressolo. Na academia do prédio, uma visão 360° garante que o usuário faça sua atividade física com visão ampla do mar.

Adquirir um imóvel no Ivens Monumental custa R$ 16,9 milhões, conforme anunciado em alguns sites de imobiliárias consultados pela coluna.

Tecnologia na construção

Fiúza explica que a tecnologia utilizada na obra também é um elemento que corrobora a luxuosidade da edificação. O concreto que comporá o Ivens Monumental possui resistência (FCK) “que é a maior do Brasil”. “É um concreto curado com gelo, que a saída dele da usina até o prédio precisa ser cronometrada”.

Com esse concreto de resistência maior, prossegue, pilares e vigas ocupam áreas menores do prédio, conferindo uma visão “mais limpa”. “Optamos por fazer uma estrutura mais limpa, com vãos grandes, sem interferência de pilares na sala, nas vagas, então é um prédio com muita tecnologia”.

Superprédios de luxo

Além do Ivens Monumental, a Diagonal conta com outros superprédios e prédios de luxo no portfólio, entre prontos (Legacy e Solar Praça Portugal) e lançados ou a lançar. Em construção, são quatro: Ivens Monumental, Diagonal by Pininfarina, Edge e Epic. “São quatro superprédios que vão ficar prontos nos próximos anos”, diz Fiúza.

A Diagonal deve lançar, em 2025, mais um superprédio. Com ele, "a Diagonal passa a ser a empresa que mais construiu na linha da Avenida Beira Mar. Será o nosso décimo quinto prédio, de quase 200 edifícios que fizemos ao longo desses anos, 15 são naquela linha da praia", pontua o fundador da empresa.