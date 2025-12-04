Empresa francesa mira novo projeto de data center no Ceará
A companhia já possui projeto de Hidrogênio Verde no Estado.
Com um projeto de hidrogênio verde (H₂V) em andamento no Ceará, a francesa Voltalia agora quer ampliar sua atuação no Estado e entrar em projetos de data centers. A informação foi confirmada pelo diretor Comercial do Complexo do Pecém, André Magalhães, durante a 2ª edição do Cresce Ceará, nessa quinta-feira (3).
“A Voltalia é um dos nossos potenciais produtores de Hidrogênio Verde, que também viu uma oportunidade com o data center. Então, ela não abandonou o hidrogênio, mas dividiu seus projetos em duas frentes: data center e hidrogênio verde, disse Magalhães.
"É um potencial novo candidato a ter seu data center em desenvolvimento em 2026”, completou.
Em 2024, a Voltalia assinou um pré-contrato para produzir H₂V no Cipp, prevendo um investimento de US$ 3 bilhões e a criação de cerca de 5 mil empregos durante a fase de implantação.
Procurada para comentar os investimentos, a Voltalia informou que não se pronunciaria. O espaço permanece aberto.
Data Center do Tik Tok
Durante a visita do presidente Lula ao Estado, também na quinta-feira, a diretora de Políticas Públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, confirmou o investimento de R$ 200 bilhões para a construção de um data center no Ceará , o primeiro da empresa na América Latina.
O investimento bilionário para um data center de hiper escala do TikTok no Complexo do Pecém, em Caucaia, vinha sendo trabalhado de forma sigilosa. A companhia, controlada pela ByteDance, falou abertamente sobre envolvimento no empreendimento pela primeira vez nessa quarta-feira (3).
A Casa dos Ventos, parceria local que vinha tomando a frente do projeto, será responsável pela construção de parques eólicos, cuja energia produzida será usada para abastecer o centro de dados.
O Data Center também terá participação da Omnia, empresa do fundo de investimento Pátria, que assume o papel de desenvolver, construir e operar o investimento.
O projeto já recebeu aprovação do CZPE (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação), órgão deliberativo da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A Casa dos Ventos havia anunciado, em entrevista ao Diário do Nordeste, que as obras devem começar neste mês de dezembro. A expectativa é que sejam gerados mais de 25 mil empregos diretos e indiretos.
Segundo Magalhães, o contrato para construção do data center do TikTok está em fase final de assinatura, com conclusão prevista para os próximos dias. “Isso já é um sinal de que as nossas condições foram aceitas e a parceria será firmada ainda este ano”, disse.
Cresce Ceará
A segunda edição do "Cresce Ceará", evento do Diário do Nordeste sobre economia, ocorreu nessa quarta-feira (3). Os painéis abordaram o panorama global e como o Ceará se encaixa nesse mercado.
Para Magalhães, que participou de um painel sobre o agro, “estar ao lado de grandes nomes debatendo o agro cearense no cenário global reforça a importância do diálogo qualificado para impulsionar nosso desenvolvimento”.
“As transformações econômicas de 2025 trazem novos desafios e, ao mesmo tempo, grandes oportunidades para exportadores e importadores. Esse tipo de evento fortalece parcerias estratégicas, amplia a competitividade do Ceará e mostra que estamos preparados para conquistar ainda mais espaço no mercado internacional e nacional”, disse o diretor comercial do Complexo do Pecém.