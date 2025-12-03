Por que Lula já veio 10 vezes ao Ceará em seu terceiro mandato

A décima visita do presidente Lula ao Ceará desde o início do terceiro mandato, que acontece nesta quarta-feira (3), não é um gesto protocolar. É movimento político estratégico. O Estado cresceu em relevância no cenário nacional, tem lideranças influentes no PT e na oposição e, por isso, ocupa um espaço privilegiado na agenda presidencial.

Em 2022, o Ceará deu a Lula mais de 70% dos votos válidos no segundo turno, índice acima da média nordestina, e manteve a tradição de apoio nas urnas desde os primeiros debates eleitorais do petista.

O governador Elmano de Freitas (PT) lidera um arco político robusto, com influência também na capital. Fortaleza, por sua vez, ganhou ainda mais relevância ao eleger, com o apoio de Lula e do PT, Evandro Leitão, a única vitória do petismo nas capitais brasileiras.

Ceará cresceu em relevância

No plano econômico, o Estado também se destaca. A região do Pecém é hoje referência no desenvolvimento de energias renováveis e no escoamento de mercadorias, conectando o Ceará a rotas internacionais.

A instalação de uma montadora de veículos em Horizonte reforça o setor econômico cearense, com entrada em uma nova frente industrial, a qual o governo federal também quer capitalizar. O estado, entretanto, não deixa de ter desafios consideráveis. Recentemente, o Ceará virou notícia nacional por cer um dos principais territórios da guerra de facções criminosas. Lula sabe que não dá mais para o governo federal virar as costas a esse debate. E, estar no Ceará, é oportunidade de ele falar diretamente com a população sobre o assunto.

Xadrez eleitoral

O mapa político de 2026 está em construção, e o Ceará aparece no centro do tabuleiro. Além dos aliados, o Estado concentra nomes de relevância na oposição como Ciro Gomes, que ensaia uma aliança com a direita bolsonarista, o que torna o reduto petista um ponto de atenção para as pretensões nacionais de Lula.

Experiente, o presidente sabe que a presença dele fortalece aliados e as entregas aproxima a população.