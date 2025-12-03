Por que Lula já veio 10 vezes ao Ceará em seu terceiro mandato
Presidente considera fatores sociais, econômicos e políticos para manter o Estado constantemente em sua agenda.
A décima visita do presidente Lula ao Ceará desde o início do terceiro mandato, que acontece nesta quarta-feira (3), não é um gesto protocolar. É movimento político estratégico. O Estado cresceu em relevância no cenário nacional, tem lideranças influentes no PT e na oposição e, por isso, ocupa um espaço privilegiado na agenda presidencial.
Em 2022, o Ceará deu a Lula mais de 70% dos votos válidos no segundo turno, índice acima da média nordestina, e manteve a tradição de apoio nas urnas desde os primeiros debates eleitorais do petista.
O governador Elmano de Freitas (PT) lidera um arco político robusto, com influência também na capital. Fortaleza, por sua vez, ganhou ainda mais relevância ao eleger, com o apoio de Lula e do PT, Evandro Leitão, a única vitória do petismo nas capitais brasileiras.
O Ministério da Educação está sob o comando de Camilo Santana, ex-governador do Estado, enquanto a articulação política na Câmara dos Deputados é liderada por José Guimarães, também do Ceará e homem da confiança de Lula.
Veja também
Ceará cresceu em relevância
No plano econômico, o Estado também se destaca. A região do Pecém é hoje referência no desenvolvimento de energias renováveis e no escoamento de mercadorias, conectando o Ceará a rotas internacionais.
A instalação de uma montadora de veículos em Horizonte reforça o setor econômico cearense, com entrada em uma nova frente industrial, a qual o governo federal também quer capitalizar.
O estado, entretanto, não deixa de ter desafios consideráveis. Recentemente, o Ceará virou notícia nacional por cer um dos principais territórios da guerra de facções criminosas. Lula sabe que não dá mais para o governo federal virar as costas a esse debate. E, estar no Ceará, é oportunidade de ele falar diretamente com a população sobre o assunto.
Xadrez eleitoral
O mapa político de 2026 está em construção, e o Ceará aparece no centro do tabuleiro. Além dos aliados, o Estado concentra nomes de relevância na oposição como Ciro Gomes, que ensaia uma aliança com a direita bolsonarista, o que torna o reduto petista um ponto de atenção para as pretensões nacionais de Lula.
Experiente, o presidente sabe que a presença dele fortalece aliados e as entregas aproxima a população.
As 10 viagens ao Estado, portanto, fazem parte de um projeto político, com um olho no retrovisor e outro no parabrisa.
Relembre as visitas anteriores de Lula ao Ceará
- Julho de 2025: visita ao trecho da Ferrovia Transnordestina, em Missão Velha.
- Março de 2025: inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), na Uece.
- Outubro de 2024: entrega de 1.200 unidades do Minha Casa, Minha Vida no José Walter e repasse de 113 ônibus escolares a municípios cearenses.
- Agosto de 2024: assinatura da MP do Programa Mover, do PL do FIIS, do marco do hidrogênio de baixa emissão e do decreto do FDNE, no Porto do Pecém; anúncio da expansão do Pé-de-Meia.
- Junho de 2024: anúncios de investimentos para instituições federais de educação e entrega de cerca de 400 unidades do MCMV.
- Abril de 2024: em Iguatu, autorização do Trecho III do Ramal do Salgado e vistoria da Transnordestina.
- Janeiro de 2024: lançamento da pedra fundamental do ITA na Base Aérea de Fortaleza.
- Setembro de 2023: visita ao BNB pelos 25 anos do Crediamigo e 18 anos do Agroamigo.
- Maio de 2023: lançamento do Programa Nacional de Escolas de Tempo Integral e inaugurações de equipamentos educacionais no Crato e em Fortaleza.