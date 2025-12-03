Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
'Não entendo o porquê da polêmica', diz Lula sobre indicação de Messias ao STF

Sabatina com o candidato foi cancelada pelo Senado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:48)
Imagem mostra presidente Lula ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, ambos fazendo sinal de legal com o dedão.
Legenda: Petista disse acreditar que jurista tem qualificação profissional para assumir ao cargo.
Foto: Ricardo Stuckert / PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse não entender a polêmica envolvendo a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Em entrevista à jornalista Karla Moura, do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, nesta quarta-feira (3), o chefe de Estado disse não saber por que o assunto foi transformado em algo político.  

Nessa terça-feira (2), o presidente de Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil), cancelou a sabatina com o candidato, citando "omissão grave" do Governo Federal. O político fez campanha para que o petista indicasse o parlamentar Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao cargo.

"Sinceramente, não entendo o porquê da polêmica. Não é o primeiro ministro que indico. Indiquei oito ministros. Eu simplesmente escolho uma pessoa, mando para o Senado, e o Senado, então, faz um julgamento para saber se a pessoa está qualificada ou não", detalhou.  

"Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta. Eu espero que seja resolvido." 
Lula
Presidente

Em seguida, o presidente afirmou que está tranquilo em relação à escolha de Jorge Messias, quem acredita ser qualificado para assumir a função no STF.  

"Cumpri com o meu papel. Mandei o nome que entendo que tem qualificação profissional para ser ministro da Suprema Comunidade. Qualificação comprovada como advogado-geral da União."

QUEM É JORGE MESSIAS?

Jorge Messias é de Recife, doutor em Direito e Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Ele disputava a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, agora aposentado, com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Lula, porém, optou pelo pernambucano.

O nome de Messias passará por uma longa sabatina sobre temas jurídicos, políticos e pessoais na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Depois, seguirá para aprovação pelo Plenário do Senado Federal, onde precisa conquistar a maioria absoluta dos votos, com pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis.

Caso nomeado, o advogado deve reforçar a presença de ministros do STF com perfil próximo ao presidente, como é o caso de Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Se for, de fato, o novo ministro do STF, Messias poderá permanecer no cargo até 2055, quando completa a idade máxima para aposentadoria compulsória, de 75 anos.

Jorge Messias já tem extensa experiência de atuação dentro do poder público. Antes de estar à frente da AGU, ele foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde, e Consultor Jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O pernambucano também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Evangélico, técnico e leal

Natural de Recife, Jorge Messias de Morais ganhou projeção nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, quando foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência.

À época, foi apelidado de “Bessias” em referência a um diálogo de 2016 sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil – episódio que o marcou, mas do qual conseguiu se desvincular nos anos seguintes.

Hoje, Messias comanda a AGU e é visto por interlocutores de Lula como um quadro técnico e leal, além de estratégico por simbolizar uma ponte de Lula com o eleitorado evangélico, grupo em que o presidente ainda enfrenta resistência.

