Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alcolumbre cancela sabatina de Jorge Messias

Messias foi indicado para ocupar vaga do ministro Luís Roberto Barroso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Alcolumbre, Jorge Messias e Lula.
Legenda: A sabatina deveria acontecer no próximo dia 10.
Foto: Marcelo Camargo / Lula Marques / Agência Brasil.

O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (União Brasil), cancelou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O parlamentar justificou a decisão citando governo Lula de ‘omissão grave’.

Alcolumbre afirmou que o Planalto não teria enviado ainda ao Senado os documentos relativos à indicação do presidente da República, segundo apuração da Folha de São Paulo.

"Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo", disse o dirigente.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Relator apresenta parecer contra cassação de Carla Zambelli

teaser image
PontoPoder

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

teaser image
PontoPoder

Lula liga para Trump, pede celeridade nas negociações sobre tarifaço e apoio no combate às facções

A sabatina deveria acontecer no próximo dia 10, confirme cronograma anunciado pelo próprio Alcolumbre.

"Por fim, para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem, esta presidência e a CCJ do Senado determinam o cancelamento do calendário apresentado”, disse ainda o parlamentar.

No Senado, grupos ligados ao senador Davi Alcolumbre (União Brasil), que é presidente da Casa, tem demonstrado residência a indicação de Lula.

RESPOSTA DO GOVERNO

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, disse, em coletiva de impressa nesta terça-feira (2), que o governo não teve intenção de “burlar” protocolo da Casa.

"Não tem nenhuma intenção do Executivo burlar qualquer coisa nesse sentido", afirmou o gestor.

QUEM É JORGE MESSIAS?

Jorge Messias é de Recife (PE), doutor em Direito e Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Ele disputava a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, agora aposentado, com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Lula, porém, optou pelo pernambucano.

Veja também

teaser image
PontoPoder

O que pensa Jorge Messias sobre aborto, bets e ensino de gênero

teaser image
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

O nome de Messias passará por uma longa sabatina sobre temas jurídicos, políticos e pessoais na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Depois, seguirá para aprovação pelo Plenário do Senado Federal, onde precisa conquistar a maioria absoluta dos votos, com pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis.

Caso nomeado, o advogado deve reforçar a presença de ministros do STF com perfil próximo ao presidente, como é o caso de Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Se for, de fato, o novo ministro do STF, Messias poderá permanecer no cargo até 2055, quando completa a idade máxima para aposentadoria compulsória, de 75 anos.

Jorge Messias já tem extensa experiência de atuação dentro do poder público. Antes de estar à frente da AGU, ele foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde, e Consultor Jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O pernambucano também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Evangélico, técnico e leal

Natural de Recife, Jorge Messias de Morais ganhou projeção nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, quando foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência.

À época, foi apelidado de “Bessias” em referência a um diálogo de 2016 sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil – episódio que o marcou, mas do qual conseguiu se desvincular nos anos seguintes.

Hoje, Messias comanda a AGU e é visto por interlocutores de Lula como um quadro técnico e leal, além de estratégico por simbolizar uma ponte de Lula com o eleitorado evangélico, grupo em que o presidente ainda enfrenta resistência.

Assuntos Relacionados
Foto de Alcolumbre, Jorge Messias e Lula.
PontoPoder

Alcolumbre cancela sabatina de Jorge Messias

Messias foi indicado para ocupar vaga do ministro Luís Roberto Barroso.

Redação
Há 30 minutos
Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
PontoPoder

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Embate público entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro pautou encontro do grupo na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Trump e Lula apertam as mãos durante encontro. Imagem usada em matéria sobre a ligação feita entre os dois líderes.
PontoPoder

Lula liga para Trump, pede celeridade nas negociações sobre tarifaço e apoio no combate às facções

O telefonema entre os chefes de Estado durou cerca de 40 minutos.

Redação
Há 2 horas
Imagem de Carla Zambelli, para matéria sobre cassação.
PontoPoder

Relator apresenta parecer contra cassação de Carla Zambelli

Deputada foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação
02 de Dezembro de 2025
Senador Carlos Viana durante a CPMI.
PontoPoder

CPI do INSS pede prisão de ex-coordenador

Jucimar Fonseca da Silva, que era responsável por pagamentos e benefícios do programa previdenciário, foi solto após pagar fiança.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Inácio Aguiar

Sem Jair, disputa entre Michelle e os filhos do ex-presidente tende a dividir o bolsonarismo

Episódio ocorrido no Ceará não foi o primeiro em que a ex-primeira-dama demonstrou que não vai ficar a reboque dos enteados

Inácio Aguiar
02 de Dezembro de 2025
Três quadros mostram uma briga noturna em frente a um portão de grades metálicas, com um carro branco iluminado ao fundo. No primeiro quadro, duas pessoas parecem se aproximar ou discutir. No segundo, uma pessoa no chão é chutada por outra. No terceiro, duas pessoas continuam trocando golpes enquanto uma terceira tenta intervir.
PontoPoder

Prefeito de Palmácia troca socos com irmão do prefeito de Pacoti

O motivo seria suposto ataque sofrido pela esposa de Marcondes Barbosa, gestor municipal de Palmácia.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Foto de entregador do Ifood em Fortaleza.
PontoPoder

Evandro manda para Câmara de Fortaleza projeto que reduz IPVA de motociclistas de aplicativo

Proposição pode beneficiar proprietários de veículos de até 160 cilindradas com isenção de 50% do tributo.

Bruno Leite
02 de Dezembro de 2025
Michelle Bolsonaro em pé sobre o palco, segurando um microfone e discursando para uma plateia lotada que a filma com celulares. Ela veste camiseta azul com estampa verde e amarela. Ao fundo, pessoas sentadas e um telão exibindo a imagem de um homem. Na frente do palco, arranjos de plantas decorativas. Uma câmera profissional grava a cena do lado direito.
PontoPoder

Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

Durante evento em Fortaleza, a ex-primeira-dama deu 'bronca' em André Fernandes pela aliança com ex-ministro.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
André Fernandes e Michelle Bolsonaro durante lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.
PontoPoder

Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes

Políticos reforçam liderança de André Fernandes pelo projeto de união do grupo, sob a chancela dos filhos do ex-presidente.

Marcos Moreira, Bruno Leite e Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Lula e Jorge Messias em foto.
PontoPoder

‘Silêncio’: Dino comenta indicação de Messias ao STF

Jorge Messias é de Recife, doutor em Direito e Advogado-Geral da União.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Moraes determina que a PF realize laudo médico para comprovar o Alzheimer alegado pelo General Heleno, que aparece abatido na imagem.
PontoPoder

Moraes pede laudo da PF sobre Alzheimer de Heleno

Ele teria a doença desde 2018.

Redação
01 de Dezembro de 2025
foto do deputado Alexandre Ramagem em Câmara.
PontoPoder

Alexandre Ramagem tem salário de R$ 46,3 mil bloqueado pela Câmara

Corte dos valores ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Foto do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, na Câmara Municipal.
PontoPoder

Evandro Leitão veta 2 trechos do Plano Diretor e envia para Câmara de Fortaleza

Prefeito impôs veto a artigo do texto original e numa alteração proposta por vereadores.

Bruno Leite
01 de Dezembro de 2025
Jair, Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro posam lado a lado em uma sala com painéis de madeira; três deles usam terno e gravata, enquanto um veste blazer e camiseta. Todos olham diretamente para a câmera. Imagem usada em matéria sobre filhos defenderem André Fernandes após declarações de Michelle.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro saem em defesa de André Fernandes após críticas de Michelle a aliança com Ciro

Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro criticaram a madrasta e reforçaram que decisão é do pai.

Luana Barros
01 de Dezembro de 2025
Retrato da prefeita Ana Afif Queiroz sorrindo, sentada à mesa, sobre fundo artístico com cores amarelas e elementos gráficos; ao fundo, uma foto em preto e branco de Cascavel (CE) e o texto “Prefeitas do Ceará”
PontoPoder

Ana Afif Queiroz: entre a herança política e a criação do próprio legado em Cascavel

O PontoPoder conta a trajetória da gestora municipal com forte raiz familiar na trajetória.

Luana Barros
01 de Dezembro de 2025
Lula em captura de tela durante cadeia nacional de rádio e TV.
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula celebra isenção do Imposto de Renda e promete tributar super-ricos

Presidente reforça discurso de justiça tributária e apresenta mudança como marco no enfrentamento à desigualdade.

Redação
30 de Novembro de 2025
Davi Alcolumbre gesticula durante sessão no Congresso.
PontoPoder

Presidente do Senado critica governo por demora no envio da indicação de Messias ao STF

Alcolumbre acusa o Executivo de tentar desmoralizar outros poderes.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto que contém várias pessoas, mas com destaque para Michelle Bolsonaro em primeiro plano, de camisa azul, e André Fernandes, ao fundo, de camisa preta. Imagem usada em matéria sobre filhos do ex-presidente defenderem político cearense após declarações da ex-primeira-dama.
PontoPoder

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o deputado federal por aliança com o ex-governador.

Luana Barros e Luciano Rodrigues
30 de Novembro de 2025
PontoPoder

‘Vocês se precipitaram’ diz Michelle Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

A fala crítica aos aliados bolsonaristas ocorreu no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.

Luana Barros e Thatiany Nascimento
30 de Novembro de 2025