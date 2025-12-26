Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, é entregue à Polícia Federal e chega ao Brasil

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi entregue à Polícia Federal (PF) e chegou ao Brasil na noite desta sexta-feira (26). Ele foi preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, ao tentar embarcar para El Salvador com passaporte falso.

Segundo informações da Agência Brasil, Vasques foi levado pela polícia paraguaia para a fronteira com o Brasil aproximadamente às 20h. Ele foi entregue a agentes da PF na Ponte da Amizade — que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Ciudad del Leste — e deve ser transferido para Brasília nas próximas horas.

O ex-diretor geral chegou ao órgão governamental algemado e com capuz, conforme procedimento da polícia do Paraguai em casos de expulsão, foi Ainda conforme o g1 PR, ele deve ser transferido para Brasília neste sábado (27).

Por que Silvinei Vasques foi preso?

Neste mês de dezembro, Silvinei Vasques foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022.

Segundo a decisão da Corte, ele integrou o chamado “núcleo 2” da organização criminosa e atuou no monitoramento de autoridades e na tentativa de impedir a votação de eleitores, especialmente na região Nordeste, por meio de operações da PRF no segundo turno do pleito.

Vasques já havia sido sentenciado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por uso político da estrutura da PRF na campanha eleitoral de 2022, em ação movida pelo Ministério Público Federal.

Ele chegou a ser preso em 2023, mas obteve liberdade mediante a imposição de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Veja também PontoPoder Carla Zambelli sofreu agressões em cadeia na Itália e foi transferida de cela PontoPoder Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro

O ex-diretor-geral da PRF foi preso no Paraguai ao tentar embarcar em um voo para El Salvador. Segundo a Polícia Federal, Vasques estava em Santa Catarina quando rompeu a tornozeleira eletrônica.

Segundo a PF, o dispositivo parou de emitir sinal de GPS por volta das 3h da madrugada da quinta-feira (25). Agentes foram ao apartamento do ex-diretor, São José, Santa Catarina, e foi constatado que Vasques não estava na residência

O relatório da PF informa que imagens do circuito interno de TV do prédio mostram o ex-diretor colocando objetos no carro utilizado para a fuga, incluindo ração e sacos de tapete higiênico para cães.

“Aproximadamente às 19h22min, foi para o carro carregando potes comedouros para ração e conduzindo um cachorro, aparentando ser da raça pitbull, e saiu”, relatou a PF ao STF.

Após o rompimento do dispositivo, as autoridades brasileiras emitiram alertas a países vizinhos, entre eles Paraguai, Argentina e Colômbia.

Ainda segundo a PF, ele utilizou documento falso e, ao ser abordado no aeroporto de Assunção, foi identificado e preso pela polícia paraguaia.

Após ser informado sobre a fuga, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva do ex-diretor.